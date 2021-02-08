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吸電子煙竟肺炎纏身！疑國內成人通報第一例

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吸電子煙竟肺炎纏身！疑國內成人通報第一例

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
一名40歲男性已擁有20年的菸齡，最近1年開始使用電子煙，接受X光照射後確認為肺炎，醫師指出，這可能是台灣第1例因電子煙造成肺受損通報的成人案例。示意圖，非新聞當事人狀況。圖為肺部高解析度電腦斷層圖。圖／台中榮總埔里分院提供
一名40歲男性已擁有20年的菸齡，最近1年開始使用電子煙，接受X光照射後確認為肺炎，醫師指出，這可能是台灣第1例因電子煙造成肺受損通報的成人案例。示意圖，非新聞當事人狀況。圖為肺部高解析度電腦斷層圖。圖／台中榮總埔里分院提供

一名40歲男性已擁有20年的菸齡，經朋友介紹後，最近1年開始使用電子煙，沒想到卻開始出現腹脹、腹瀉、喘和呼吸窘迫等症狀，一開始至腸胃科門診檢查無明顯異狀，接受X光照射後確認為肺炎，後經更詳細檢查，發現該患者的肺功能竟在短短3個月中減少了快4成的肺活量，醫師指出，這可能是台灣第1例因電子煙造成肺受損通報的成人案例。記者目前尚未獲得國民健康署證實。

陽明醫院胸腔內科醫師蘇一峰在臉書粉專發文指出，此名患者在出現呼吸困難、有喘鳴聲且腹脹腹瀉等症狀後，一開始到腸胃科門診檢查，並未診斷出明顯異狀，後至胸腔科與感染科照射X光發現為肺炎，分別住院3次治療，期間皆以為是一般的肺炎，給予類固醇治療後症狀改善後出院。

然患者出院後仍感到喘悶不適，經醫師詢問後，得知患者近1年有使用電子煙的習慣，並自覺每次吸完電子煙後，呼吸道的症狀就會馬上加劇，且這1年來體重減輕10公斤，走路或爬樓梯就會氣喘吁吁，體能嚴重明顯下降。

經更詳細檢查後，發現該患者的肺功能在短短3個月中減少了快4成的肺活量，且每天胸悶喘都需要一直吸急救用的擴張劑才得以舒緩。

蘇一峰指出，該名患者是於去年收治，已通報給衛福部國民健康署，可能是台灣第一例通報的成人案例。記者於晚間接獲消息，目前尚未獲得國民健康署證實。

蘇一峰指出，該患者使用美國原廠電子煙和煙油，他提醒，電子煙的相關人士指出的「得到電子煙肺損傷的患者一定是使用劣質電子煙與電子煙油」的言論大錯特錯，勿因好奇就盲目嘗試。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

患者 肺炎 醫師

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