爭取增加孕婦免費產檢次數 國健署：擬2月底提送衛福部

因應我國少子化，提升孕婦照護成為國家重點之一，衛福部國健署副署長吳昭軍今表示，規劃將產檢補助次數從10次調升到14次，超音波從1次提高到3次，且額外補助懷孕中期「妊娠糖尿病篩檢」、多1次貧血檢查，整體預算預計約增加6億元，目前爭取2月底提送計劃至衛生福利部，預計最快明年可以執行。

國健署今年1月27日邀集專家及醫學會召開「產檢項目及支付費用檢討專家諮詢會議」進行討論。會中達成5項共識。吳昭軍表示，因為少子化的問題，很多人不願意懷孕，國健署規劃將產檢補助次數從10次調升到14次，超音波從1次提高到3次，且額外補助懷孕中期「妊娠糖尿病篩檢」、多1次貧血檢查，另針對醫師產檢給付跟健保支付項目有落差的部分，例如診察費、梅毒和肝炎檢驗費用，都會規劃提高到跟健保一致。

針對有望實施上述產婦補助項目，國泰醫院生殖醫學中心主任賴宗炫表示，台灣目前產檢是10次，美國婦產科醫學會是建議要做20次，現在能提升到14次也是有進步。至於產檢中的超音波，目前只給付一次，未來給付三次，等於懷孕的初期、中期、後期可以各做一次，對於提升孕產照護也有幫助。

吳昭軍指出，經調查孕婦貧血佔了10到20％左右，過去在懷孕第一期會提供一次貧血補助，了解孕婦是否有貧血狀況，後續沒有追蹤，第三期28週應該再驗一次。

吳昭軍說明，由於懷孕後荷爾蒙改變，或體內糖尿病因子被誘發出來，原本沒有糖尿病史但是懷孕後被診斷出來的孕婦比例大概有15%左右，所以需要加以篩檢。

對此，國泰醫院婦產科主任蔡明松表示，建議是一定要做篩檢，費用只要幾百元，產婦通常都會願意。很多女性懷孕中後期會貧血，過去產檢沒有補助到這部分，產科醫師如果懷疑產婦有貧血，就會改用以疾病去申報健保給付檢查，來幫助產婦省錢。

蔡明松說，現在產檢是論件計酬，平均下來每次產檢的診療過程，確實比健保給付的門診診察費還要低，低到大部分醫師都懶得去計算實際數值了，如果之後能至少健保診察費齊平，會稍微比較合理一點。

賴宗炫表示，其實每次產檢的診察費，就算比現行診察費更高一點都不為過，因為產檢是同時照顧產婦和胎兒兩個人。他認為，這次「跨出了很好的一步」，顯示少子化真的是國安問題，國家也越來越重視婦幼健康和產檢照護，不過，還有一些不足的地方，如果未來經費足夠，希望能夠還能更進步一些。