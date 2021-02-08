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蘇偉碩籲停止興達燃煤發電 將組空汙受害兒童父母聯盟

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
反萊豬醫師蘇偉碩（右）今天與妻子、高醫大生物醫學博士王文心（左）在立法院舉辦記者會。記者吳姿賢／攝影
反萊豬醫師蘇偉碩（右）今天與妻子、高醫大生物醫學博士王文心（左）在立法院舉辦記者會。記者吳姿賢／攝影

反萊豬醫師蘇偉碩今天與妻子、高醫大生物醫學博士王文心在立法院舉辦記者會，代表南部爸媽傳達心聲，蘇偉碩說，空汙對兒童影響巨大，研究指出PM2.5年均值每立方公尺增加10微克，5歲以下兒童死亡率就會提高3.4%，北部空品雖也未達標準，但南部空品更差，年後將集結中南部9縣市父母籌組「空汙受害兒童父母聯盟」，要求興達火力發電廠完全停止四座燃煤發電機組、中鋼至少停止一座高爐。

蘇偉碩說，世界衛生組織2018年就建議應該提供兒童清新空氣，並指出空汙會導致兒童全身健康危害，如早產、死亡率上升、自閉症、注意力障礙、兒童肥胖等，日後心血管疾病也會增加，但台灣空品卻都未達標，嚴重迫害兒童身心靈健康。

蘇偉碩說，年後將集結中南部9縣市父母，籌組「空汙受害兒童父母聯盟」到經濟部抗議，要求兒童節前興達火力發電廠完全停止四座燃煤發電機組、中鋼至少停止一座高爐。王文心說，將會建置空汙受害者登錄系統，讓民眾可以自行記錄空汙時出現的健康狀況，如空汙時發現自己過敏、氣喘、頭暈等，保全紀錄後未來才可作為向相關單位咎責的依據。

台電副總經理徐造華表示，興達電廠已經非常努力減排，在空汙不良期間四部機組甚至只有一部發電，相關空汙防治計畫也相當多元，若有能力貢獻將會盡力做。站在國營企業角度，會在穩定供電前提下做好環境保護，當空品不好時就會透過降載減少用煤量，但不是直接減少機組，否則將涉及供電安全問題。

蘇偉碩 火力發電廠 空汙

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