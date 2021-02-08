增免費產檢補助妊娠糖尿病篩檢 最快111年上路

國健署今天證實，孕婦產檢將有變革，現行10次免費產檢可能增為14次，超音波檢查也從1次增為3次；並補助妊娠糖尿病篩檢及加做貧血檢查。但還需爭取預算，最快明年才會上路。

國健署副署長吳昭軍晚間受訪時表示，國健署在今年1月底邀集專家及醫學會召開「產檢項目及支付費用檢討專家諮詢會議」，會中達到5點共識，將增加多項產檢項目，在少子女化情況下，減輕孕婦迎接新生的負擔。

吳昭軍表示，現行孕婦免費產檢為10次，根據美國和世界衛生組織建議，產檢應8次以上，但品質較好的先進國家，如日本產檢有16次、芬蘭也有17次。台灣僅10次確實次數偏少，因此決定提高到14次，讓孕婦不用擔心產檢還要自費。

此外，妊娠糖尿病是孕婦應注意的狀況，但現行篩檢必須自費；國健署和專家會議也決定，將補助妊娠糖尿病篩檢，且將現行1次的抽血驗貧血增加為2次，更有利追蹤孕婦的身體狀況。

吳昭軍表示，超音波檢查也將從1次增為3次，且將產檢醫師診察費及檢驗費用支付額度，調高到與健保給付一致。

吳昭軍說，這5大共識還需提報衛福部、行政院，並爭取預算支持，估計如果順利，最快明年可以上路。