快訊

前美國務卿逝世 宋楚瑜揭他40年前訪台秘辛

增免費產檢補助妊娠糖尿病篩檢 最快111年上路

中央社 / 台北8日電

國健署今天證實，孕婦產檢將有變革，現行10次免費產檢可能增為14次，超音波檢查也從1次增為3次；並補助妊娠糖尿病篩檢及加做貧血檢查。但還需爭取預算，最快明年才會上路。

國健署副署長吳昭軍晚間受訪時表示，國健署在今年1月底邀集專家及醫學會召開「產檢項目及支付費用檢討專家諮詢會議」，會中達到5點共識，將增加多項產檢項目，在少子女化情況下，減輕孕婦迎接新生的負擔。

吳昭軍表示，現行孕婦免費產檢為10次，根據美國和世界衛生組織建議，產檢應8次以上，但品質較好的先進國家，如日本產檢有16次、芬蘭也有17次。台灣僅10次確實次數偏少，因此決定提高到14次，讓孕婦不用擔心產檢還要自費。

此外，妊娠糖尿病是孕婦應注意的狀況，但現行篩檢必須自費；國健署和專家會議也決定，將補助妊娠糖尿病篩檢，且將現行1次的抽血驗貧血增加為2次，更有利追蹤孕婦的身體狀況。

吳昭軍表示，超音波檢查也將從1次增為3次，且將產檢醫師診察費及檢驗費用支付額度，調高到與健保給付一致。

吳昭軍說，這5大共識還需提報衛福部、行政院，並爭取預算支持，估計如果順利，最快明年可以上路。

孕婦 國健署

延伸閱讀

香港孕婦避檢後竟確診 累2廈再強檢

香港新增24名本土確診 其中6例源頭不明

雞排妹性騷風波「翁立友到底錯在哪？」 網曝2關鍵：直接輸一半

性感孕婦實至名歸！「最辣小三」只遮兩點蜜桃臀全看光，搞笑自嘲：「我像小熊維尼」

相關新聞

小年夜至除夕南部台東防雷雨 北部有雨至初三

氣象局今天說，小年夜（10日）晚間起全台有雨，南部、台東可能有較大雨勢或雷雨，影響時間持續到11日上半天，南部天氣逐日轉...

高記農曆年前換址重新開幕 黃珊珊：老味道繼續飄香

台北市知名老餐廳銀翼、高記，日前因違反建築法規停業，現銀翼部分恢復、高記則是換地點重新開張。台北市副市長黃珊珊今天也在臉...

台灣燈會小提燈造型曝光 預計春節後發放

2021年台灣燈會停辦，小提燈仍然要發放，小提燈造型今天曝光，據了解台灣燈會的小提燈共製作8萬盞，預計春節後發放，發放地...

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

經過烘焙店總能聞到陣陣香味，裡頭販售各種口味的麵包、糕點，提供民眾不同選擇。對此，麵包師傅提醒去烘焙店千萬別碰「4樣商品」，並揭曉其中原因，甚至直言「不懂的人才會吃」。

中華商場回來了？ 台北地下街懷舊場景 消費還能抽哀鳳

中華商場回來了？農曆年即將到來，為了迎接新的一年並歡慶台北地下街21週年，配合公視劇集「天橋上的魔術師」，推出「展望21...

走春必去景點 西門紅樓設市百年燈光秀12日登場

後天就是小年夜， 「西門PLAY樂購町」將與民眾一起迎接春節的到來，將於2月12日至3月7日舉辦「設市百年慶，迎春光雕秀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。