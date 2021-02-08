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中華商場回來了？ 台北地下街懷舊場景 消費還能抽哀鳳
中華商場回來了？農曆年即將到來，為了迎接新的一年並歡慶台北地下街21週年，配合公視劇集「天橋上的魔術師」，推出「展望21-紀念我們曾在中華商場的日子」活動，即日起至2月28日止，北市市場處在台北地下街一號廣場（近Y28出口北門站）設置中華商場懷舊場景，還有8場精彩表演輪番演出；活動期間限定合照打卡加當日消費滿千元，還能兌換限量紀念品。
市場處表示，除了台北地下街21週年慶活動外，為了迎接新年，自2月19日起至2月28日止推出一系列多元年節活動，在地下街累積消費滿500元，可至8號廣場服務處兌換摸彩券參加好禮抽獎，就有機會抽到頭獎最新iPhone 12 Pro手機，另外還有PS5（Ultra HD Blu-ray）等多項好獎。
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