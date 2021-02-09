牛年犇向幸福就靠「超牛」好滋味！讓你在家就能享受到名店好味

撰文 / 黎允之

牛轉錢坤、犇向幸福！牛年就是要吃牛肉麵！年假熬夜打牌肚子餓，或是吃膩了大魚大肉，這時，來上一碗暖胃又暖心的牛肉麵，感受味蕾跳動的幸福，真是一大享受！牛年開運就靠這個「超牛」好滋味！

在家就能吃到名店口味牛肉麵，軟嫩肉塊、Q彈麵條，湯頭鮮甜回甘，牛年犇向幸福就靠它！ 圖／吳彥峰 攝影
在家就能吃到名店口味牛肉麵，軟嫩肉塊、Q彈麵條，湯頭鮮甜回甘，牛年犇向幸福就靠它！ 圖／吳彥峰 攝影

五屆冠軍牛肉麵，王牌口味神還原
吃牛肉麵不用出門，「朕一品」把外送叫不到的名店好味送到你家！吃得到軟嫩肉塊，搭配濃厚湯頭，「朕一品」家傳紅燒牛肉麵由五屆牛肉麵冠軍洪師父監製，王牌口味神還原，精心呈現帝王級的豪華味蕾饗宴！

「朕一品」家傳紅燒牛肉麵由五屆牛肉麵冠軍洪師父監製，王牌口味神還原。 圖／吳彥峰 攝影
「朕一品」家傳紅燒牛肉麵由五屆牛肉麵冠軍洪師父監製，王牌口味神還原。 圖／吳彥峰 攝影

嚴選手工鮮切優質牛腱肉，並且以洪師父獨門醬料滷製，展現軟嫩多汁、香氣四溢的肉質；湯頭以清甜蔬菜和20種天然香料藥材慢火燉煮，熬出鮮甜回甘、溫潤醇厚的精華美味，搭配Ｑ彈有勁、能吸附湯汁的麵體，加上秘製辣油包增加湯頭層次，香氣十足的微辣口感，好吃到讓人欲罷不能！

一上市即瘋搶缺貨，躍升網友心中第一
除了家傳紅燒牛肉麵，「朕一品」與金門超人氣名店高坑合作，聯手推出的金門高坑牛肉麵，一上市就大爆熱潮，首批金門開賣即被消費者瘋搶造成大缺貨，好吃程度急速躍升網友心中第一名的牛肉泡麵，讓網友不用去金門，就可以吃到道地的金門牛肉麵，牛肉軟嫩、味道鮮美、免旅費超省！

「朕一品」重現金門高坑牛肉麵的美味，首批金門開賣即被瘋搶一空。 圖／吳彥峰 攝影
「朕一品」重現金門高坑牛肉麵的美味，首批金門開賣即被瘋搶一空。 圖／吳彥峰 攝影

不用飛金門，就能吃到金門高坑牛肉麵
有別於台灣一般的牛肉麵，高坑牛肉麵琥珀色湯頭香氣更濃郁醇厚，味道厚實更有深度層次，入口後讓人有股驚喜感。祖傳三代的獨家秘方燉滷肉塊，軟嫩甘甜，大口咬下去，滿滿的牛肉香氣在嘴裡迸放，讓網友直呼「爽度破表」！加上高坑獨家酸菜辣椒醬，迷人的微微辣勁提升湯頭層次，咬勁適中的滑溜細麵搭配小白菜的爽脆口感，就是要徹底重現金門高坑牛肉麵的美味。一口吃麵、一口喝湯，先喝原湯，再加酸菜辣椒醬，雙重口感滿足挑剔味蕾，巧妙平衡的風味讓人超過癮，瞬間見底只是剛好而已！

獨家秘方燉滷肉塊軟嫩甘甜，湯頭醇厚有層次，讓消費者一吃上癮。 圖／吳彥峰 攝影
獨家秘方燉滷肉塊軟嫩甘甜，湯頭醇厚有層次，讓消費者一吃上癮。 圖／吳彥峰 攝影

全台家樂福袋裝獨家上架，3分鐘重現名店牛肉麵的美味
名店加持、風味獨具的牛肉麵，上市即轟動，掀起一波波掃貨風潮，趁著農曆春節前夕，業者推出袋麵，獨家在家樂福量販店上架，一圓粉絲的心願。有了「朕一品」牛肉麵，只要加入熱水，就能讓自家客廳化身為名店餐廳，征服你的胃也撫慰你的心！自 1月28日起，全台家樂福「袋裝獨家上架」，還祭出超值優惠$159元/袋（原價$189元），不想錯過「超牛」泡麵的好滋味，那就一定要手刀囤貨去！

名店牛肉麵口味「朕一品」袋裝在家樂福獨家販售，限時超值優惠別錯過！ 圖／吳彥峰 攝影
名店牛肉麵口味「朕一品」袋裝在家樂福獨家販售，限時超值優惠別錯過！ 圖／吳彥峰 攝影

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