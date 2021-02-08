走春必去景點 西門紅樓設市百年燈光秀12日登場

後天就是小年夜， 「西門PLAY樂購町」將與民眾一起迎接春節的到來，將於2月12日至3月7日舉辦「設市百年慶，迎春光雕秀」，以老照片、在地街景展現設市百年的文化特色；活動期間，民眾參加百大樂購商店「樂購集章行動」還能抽獎。

北市商業處指出，「西門PLAY樂購町」自去年12月18日起迄今，已成為台北最新旅遊首選景點，今年1月28日還推出「宇宙明星BT21」世界巡迴之旅，於西門商圈設置8大主題裝置，不論平日、假日，都吸引大批民眾前往拍照留念，更成另種春節必遊行程。

為了與民眾迎接新春到來，「西門PLAY樂購町」將從2月12日起至3月7日止，舉辦「設市百年慶，迎春光雕秀」，以老照片、在地街景，展現台北市設市百年來，韻味十足的文化特色，也透過電音、鮮明又有節奏感的動畫，演繹出象徵西門町充滿活力的青春氣息

商業處表示，光雕秀從晚間6時開始演出，每半小時一場次，每場次約5分鐘，想要前往欣賞的民眾，務必遵守相關防疫措施、戴口罩、現場禁止飲食及保持社交距離。