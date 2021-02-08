快訊

游迺文被記2大過免職了！勞動部將向3家投信求償

聽新聞
test
0:00 / 0:00

走春必去景點 西門紅樓設市百年燈光秀12日登場

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
「西門PLAY樂購町」將於2月12日至3月7日舉辦「設市百年慶，迎春光雕秀」。圖／北市商業處提供
「西門PLAY樂購町」將於2月12日至3月7日舉辦「設市百年慶，迎春光雕秀」。圖／北市商業處提供

後天就是小年夜， 「西門PLAY樂購町」將與民眾一起迎接春節的到來，將於2月12日至3月7日舉辦「設市百年慶，迎春光雕秀」，以老照片、在地街景展現設市百年的文化特色；活動期間，民眾參加百大樂購商店「樂購集章行動」還能抽獎。

北市商業處指出，「西門PLAY樂購町」自去年12月18日起迄今，已成為台北最新旅遊首選景點，今年1月28日還推出「宇宙明星BT21」世界巡迴之旅，於西門商圈設置8大主題裝置，不論平日、假日，都吸引大批民眾前往拍照留念，更成另種春節必遊行程。

為了與民眾迎接新春到來，「西門PLAY樂購町」將從2月12日起至3月7日止，舉辦「設市百年慶，迎春光雕秀」，以老照片、在地街景，展現台北市設市百年來，韻味十足的文化特色，也透過電音、鮮明又有節奏感的動畫，演繹出象徵西門町充滿活力的青春氣息

商業處表示，光雕秀從晚間6時開始演出，每半小時一場次，每場次約5分鐘，想要前往欣賞的民眾，務必遵守相關防疫措施、戴口罩、現場禁止飲食及保持社交距離。

另，廣受好評的百大樂購商店「樂購集章行動」也推出第二波，活動期間加入Line@好友後，於「百大樂購商家」進行消費即可參與，獎項包含YAMAHA機車、iPhone12以及各式好禮，更多活動相關資訊可搜尋關鍵字「西門PLAY樂購町」，或至活動官網（https://www.ximenplayandbuy.com/）、「台北市商業處-我是商Ya人」FB粉絲團（https://www.facebook.com/tcooc/）查詢。

「西門PLAY樂購町」將於2月12日至3月7日舉辦「設市百年慶，迎春光雕秀」。圖／北市商業處提供
「西門PLAY樂購町」將於2月12日至3月7日舉辦「設市百年慶，迎春光雕秀」。圖／北市商業處提供
「西門PLAY樂購町」將於2月12日至3月7日舉辦「設市百年慶，迎春光雕秀」。圖／北市商業處提供
「西門PLAY樂購町」將於2月12日至3月7日舉辦「設市百年慶，迎春光雕秀」。圖／北市商業處提供

北市 春節 西門紅樓

延伸閱讀

竹縣內灣野薑花公園今開放 邀民眾春節逛老街賞櫻花

春節出遊 貓空賞花找茶趣

春節期間火星將成全球焦點 金木兩星初一相遇在曙光

疫情影響停辦春節會面返家 明德外役監改辦電話懇親

相關新聞

走春必去景點 西門紅樓設市百年燈光秀12日登場

後天就是小年夜， 「西門PLAY樂購町」將與民眾一起迎接春節的到來，將於2月12日至3月7日舉辦「設市百年慶，迎春光雕秀...

阿伯年花7萬買彩券槓龜 直奔彩券行嗆「內定騙窮人錢」

很多人平常習慣買個彩券試試手氣，也幻想一夕致富，卻有人把中不了獎怪罪台彩公司，甚至跑到彩券行遷怒，直指他們騙窮人錢，讓老闆相當無奈。

中華商場回來了？ 台北地下街懷舊場景 消費還能抽哀鳳

中華商場回來了？農曆年即將到來，為了迎接新的一年並歡慶台北地下街21週年，配合公視劇集「天橋上的魔術師」，推出「展望21...

春節期間火星將成全球焦點 金木兩星初一相遇在曙光

金星、木星是天空中亮度僅次於太陽和月亮的亮星，兩者會聚更是格外精彩。除夕夜適逢兩星相「合」，初一清晨當-3.9等的金星與...

台灣燈會主燈擬落腳新竹高鐵站 交通部評估中

2021台灣燈會日前宣布取消，展示主燈的新地點傳出將落腳新竹高鐵站周邊場地。交通部今天表示，展示地點包括新竹高鐵站周邊場...

天氣熱菜價暴跌一半 市場預料一路跌到年後一個月

氣溫回暖，蔬菜產地批發均價暴跌逾五成，彰化縣三大宗蔬菜高麗菜、花椰菜和包心白菜都跌破10元，今年元月間高麗菜價格飛漲，農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。