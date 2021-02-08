快訊

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

聯合新聞網 / 綜合報導
麵包師傅提醒去烘焙店千萬別碰「4樣商品」，並直言「不懂吃的人才會購買」。示意圖／ingimage
麵包師傅提醒去烘焙店千萬別碰「4樣商品」，並直言「不懂吃的人才會購買」。示意圖／ingimage

經過烘焙店總能聞到陣陣香味，裡頭販售各種口味的麵包、糕點，提供民眾不同選擇。對此，麵包師傅提醒去烘焙店千萬別碰「4樣商品」，並揭曉其中原因，甚至直言「不懂的人才會吃」。

搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，麵包是眾人很熟悉的食品，無論當宵夜或早餐都是好選擇，不過烘焙店也有小套路，大家去購買麵包的時候一定要注意這些小細節，才能買到健康又美味的商品。

1.裱花蛋糕

蛋糕上擺放幾朵奶油花裝飾，或是放著大大的粉紅壽桃，有些還會用果醬、巧克力醬寫下生日快樂的字樣，雖然外表華麗好看，不過為了健康真的不宜吃多，或許有人說可以改用動物鮮奶油，但動物鮮奶油的穩定度沒有植物奶油好，如果有店家聲稱自己是用動物鮮奶油，千萬别相信這句話。

2.散裝蛋糕

店家販售的散裝蛋糕或NG蛋糕，大部份都已經事先裝袋，外表看起來份量十足，但其實這些蛋糕水分多，糕體比較濕且重量大，有些店家還會將隔夜蛋糕重新擺上架販售。

3.水果麵包

購買水果麵包盡量選擇整顆水果，像是草莓、藍莓，若是果粒便容易吃到不新鮮水果，因為店家可能切去腐壞部份，再把剩下的切成果粒放在麵包上。

4.蓬鬆麵包

懂烘焙的人一定清楚，單靠酵母無法醒出氣孔這麼大的麵包，除非額外加入添加劑，而且蓬鬆麵包的用料非常少，一點點麵糰就能發得很大，外觀雖然很有份量，但吃起来並沒有飽足感。

延伸閱讀

大排長龍！「超夯遊戲機台」 進駐超商 網曝：比娃娃機賺錢

年終自己賺！殺豬公金額破「54萬」 網驚：比我年薪還高

逛全聯「尾隨店員」身後 理由曝光網秒懂：改不掉的習慣

全聯買進口草莓店員吐「1句話」女子羞笑：員工也太可愛

相關新聞

走春必去景點 西門紅樓設市百年燈光秀12日登場

後天就是小年夜， 「西門PLAY樂購町」將與民眾一起迎接春節的到來，將於2月12日至3月7日舉辦「設市百年慶，迎春光雕秀...

阿伯年花7萬買彩券槓龜 直奔彩券行嗆「內定騙窮人錢」

很多人平常習慣買個彩券試試手氣，也幻想一夕致富，卻有人把中不了獎怪罪台彩公司，甚至跑到彩券行遷怒，直指他們騙窮人錢，讓老闆相當無奈。

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

經過烘焙店總能聞到陣陣香味，裡頭販售各種口味的麵包、糕點，提供民眾不同選擇。對此，麵包師傅提醒去烘焙店千萬別碰「4樣商品」，並揭曉其中原因，甚至直言「不懂的人才會吃」。

高記農曆年前換址重新開幕 黃珊珊：老味道繼續飄香

台北市知名老餐廳銀翼、高記，日前因違反建築法規停業，現銀翼部分恢復、高記則是換地點重新開張。台北市副市長黃珊珊今天也在臉...

台灣燈會小提燈造型曝光 預計春節後發放

2021年台灣燈會停辦，小提燈仍然要發放，小提燈造型今天曝光，據了解台灣燈會的小提燈共製作8萬盞，預計春節後發放，發放地...

中華商場回來了？ 台北地下街懷舊場景 消費還能抽哀鳳

中華商場回來了？農曆年即將到來，為了迎接新的一年並歡慶台北地下街21週年，配合公視劇集「天橋上的魔術師」，推出「展望21...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。