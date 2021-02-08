阿伯年花7萬買彩券槓龜 直奔彩券行嗆「內定騙窮人錢」

很多人平常習慣買個彩券試試手氣，也幻想一夕致富，卻有人把中不了獎怪罪台彩公司，甚至跑到彩券行遷怒，直指他們騙窮人錢，讓老闆相當無奈。

一名彩券行的女老闆在爆怨公社發文，日前一個阿伯跑到店裡叫囂，他稱自己一年花七萬多元買彩券卻都沒中獎，質疑公益彩券都是騙人的，一定有內定得主。他還批買彩券的都是想翻身的窮人，台彩這樣賣給窮人彩券和希望，等於是騙他們的錢。

女老闆無奈地表示，公益彩券是幫助弱勢族群的產業，由於男友脊髓損傷，半身癱瘓只能坐輪椅，接受政府的協助經營彩券行，每天從早上七點營業到晚上十二點，拚盡全力靠自己努力過好生活，他們非常感恩。

她提醒公益彩券的宗旨是「投注不過度，助人又樂己」，應該要理性消費，不要超過自己的經濟能力，很多客人來買彩券就是買一個開心，花個一兩百元做公益，並不在意有沒有中；但阿伯控訴的目的是什麼？如果真的質疑台彩騙錢應該去跟官方投訴。

老闆娘說賣一張100元大樂透，他們只有賺8元，還要負擔房租水電等開銷，需要有很大的工作量才能維持營運和生活，身心障礙者在社會上很缺乏就業機會，真的相當需要彩券行的工作，請大家給這些艱苦人更多寬容。