天氣熱菜價暴跌一半 市場預料一路跌到年後一個月

氣溫回暖，蔬菜產地批發均價暴跌逾五成，彰化縣三大宗蔬菜高麗菜、花椰菜和包心白菜都跌破10元，今年元月間高麗菜價格飛漲，農民搶種，預計三月中旬採收，屆時菜價將一路便宜到農曆元月底。

農民去年配合農政單位宣傳「過量恐崩盤」的限種政策，很多人就地耕除或不種冬季裡作蔬菜，結果去年12月到今年元月中旬，氣溫偏低，蔬菜產量減少，菜價大漲，高麗菜產地批發價的上價超過每公斤50元，沒賺到的農民怨聲載道，紛紛補種高麗菜。

元月下旬白天氣溫回升，蔬菜生長快速，產量大增。溪湖鎮果菜市場到貨量增加一倍，每天270噸到300噸，高麗菜批發均價最高時每公斤28元，攤販市場上貨每公斤叫價50元，目前產地批發價每公斤8、9元，花椰菜也剩下每公斤7、8元，包心白菜6、7元。

溪湖鎮果菜市場總經理蔡健文說，一個前蔬菜批發均價約28元，今天13元，因蔬菜到貨量源源不斷，年前消費量大但年後買氣疲弱，大盤商都無意囤購，導致價格下跌後提不上來，一個月前搶種的高麗菜預計50天至60天後可採收，農曆元月底菜價恐怕又有一陣波動。