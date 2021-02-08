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環保署擬推業者主動減排可少繳空汙費 最快今年上路

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署空保處長蔡孟裕（左2）。記者吳姿賢／攝影
環保署空保處長蔡孟裕（左2）。記者吳姿賢／攝影

西半部空汙連日未解，環保署今天表示，除了啟動聯合應變機制督導各汙染源執行降載工作以外，也正在研擬提出主動減量獎勵措施，鼓勵業者自主減排可減免空汙費，預計今年推出。

環保署、中央氣象局、台電今天臨時舉行聯合記者會，說明這段期間空品不良的原因及減排措施。環保署表示，由於空品不佳，已經通報雲嘉南高屏地區啟動管制「空品惡化預警期間空汙行為」，包括道路兩旁或公園使用吹葉機、無關公安的道路刨除鋪設或拆除房屋等七大行為，今年1月14日至2月7日為止已啟動16次。另外，2月6日、7日空品最差時，協調台中、興達等燃煤機組合計降載70%，發電度數減少超過2億度。

為鼓勵業者自行降載，環保署空保處長蔡孟裕表示，現在正在研擬主動減量獎勵措施，當空品預報不良、但還沒達到強制降載階段時，若業者願意主動降載，空汙費就可以減免，藉此鼓勵業者自主減排，目前細節還在規畫當中，但希望可以在今年推出。

另外針對空品惡化預警期間的七大空汙管制行為，蔡孟裕說，現在也在研擬擴大相關管制行為，尤其最近汙染物都是細懸浮微粒（PM2.5），將針對容易產生PM2.5的業者做某種程度限制。

但環保署目前管制空汙作法多半是針對固定汙染源，外界質疑移動性汙染源應有更多強制性工具加強減排，蔡孟裕說，老舊車子限制部分，2017年開始對老舊車輛採取汰舊換新措施，去年目標淘汰6000輛老舊大型柴油車，但後來總共淘汰1.2萬輛，老舊機車預期淘汰62萬輛，但最後總共淘汰70萬輛。另外各縣市也開始透過畫設空維區限制老舊車輛進出，目前已核定台北港、台北市部分轉運站等，共有13個縣市有相關措施。2月6日、7日也稽查1萬多輛汽機車，超標主要以柴油車為主，違規比率約2到3%。

環保署 PM2.5 柴油車

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