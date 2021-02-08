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初一清晨觀星！ 金星、木星4年來兩者最近
適逢金星、木星相「合」，初一清晨當金星與木星出現在東南方低空時，兩者相距僅約半度，天文科學教育館表示，此次金星、木星相合在天空中亮度，僅次於太陽和月亮的亮星，也是近4年來兩者最近的一次，但也提醒這樣的美景在曙光中稍縱即逝。
天文館表示，初一清晨當-3.9等的金星與-2.0等的木星出現在東南方低空時，兩者相距僅約半度，是近4年來最近的一次。若天空清澈，建議掌握清晨6時15分前後短暫幾分鐘，在東南方完全無遮蔽的地點使用雙筒望遠鏡觀賞，6時30分日出後則無法再看見。
另外，中國「天問一號」、阿聯酋「希望號」火星探測器，將分別在除夕及初四進入火星軌道，美國的「毅力號」探測車也將在2月18日登陸火星。天文館表示，為讓民眾欣賞紅色火星，將於春節期間安排「帶您上火星」的各類活動，民眾可以在全天域劇場360度大銀幕飽覽火星風光，還可搭乘宇宙探險車來趟火星之旅，每天定時出發的火星旅行團則由專業天文導遊帶著大家認識火星，初二晚間19至21時還將開放大型天文望遠鏡供大家觀察火星。
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