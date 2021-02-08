快訊

境外+1、無新增本土！ 女曾在英國確診 返台再次確診

直播／疫苗接種細節將出爐？陳時中下午2時記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

初一清晨觀星！ 金星、木星4年來兩者最近

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
初一清晨南方天空可見木星合金星。圖／天文科學教育館提供
初一清晨南方天空可見木星合金星。圖／天文科學教育館提供

適逢金星、木星相「合」，初一清晨當金星與木星出現在東南方低空時，兩者相距僅約半度，天文科學教育館表示，此次金星、木星相合在天空中亮度，僅次於太陽和月亮的亮星，也是近4年來兩者最近的一次，但也提醒這樣的美景在曙光中稍縱即逝。

天文館表示，初一清晨當-3.9等的金星與-2.0等的木星出現在東南方低空時，兩者相距僅約半度，是近4年來最近的一次。若天空清澈，建議掌握清晨6時15分前後短暫幾分鐘，在東南方完全無遮蔽的地點使用雙筒望遠鏡觀賞，6時30分日出後則無法再看見。

另外，中國「天問一號」、阿聯酋「希望號」火星探測器，將分別在除夕及初四進入火星軌道，美國的「毅力號」探測車也將在2月18日登陸火星。天文館表示，為讓民眾欣賞紅色火星，將於春節期間安排「帶您上火星」的各類活動，民眾可以在全天域劇場360度大銀幕飽覽火星風光，還可搭乘宇宙探險車來趟火星之旅，每天定時出發的火星旅行團則由專業天文導遊帶著大家認識火星，初二晚間19至21時還將開放大型天文望遠鏡供大家觀察火星。

火星 木星 天文館

延伸閱讀

天地變色！撒哈拉沙塵橫掃歐陸 「橘色雪地」酷似火星地景

殺破狼周運勢／白羊跟暗戀對象有進展 過年2星座偏財運旺

殺破狼周運勢／天秤當心投資標的下探 水瓶掃除有驚喜發現

殺破狼周運勢／天秤桃花運勢旺盛 2星座年終獎金豐厚

相關新聞

西半部空品又「霧濛濛」 27站陷入紅害16站橘警

西半部空品連續多日「霧濛濛」，根據環保署上午9時監測，全台有27測站同時陷入「紅害」，遍布台中至高雄地區，另苗栗至高屏地...

鋒面接近！ 吳德榮：小年夜起北濕涼易降雨 初四起好轉

中央氣象局表示，今天（8日）東北季風稍增強，明天（9日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，桃園以北及東半部地區有局部...

為什麼秀場藝人常晚景淒涼 64歲台灣最美歐巴桑「掙到富裕」

陳美鳳的人生，可能比她演過的8點檔還精采，從貧困的基隆碼頭走進五味雜陳的演藝圈，看盡明星的崛起、迷失與殞落，她踏實地踩著自己的步子，簡單平凡地走到現在，她沒什麼變，還是總記著媽媽那碗陽春麵。

背對人群找清幽看看冬之海模樣 貢寮吹風去

遠離人群，不過多群聚的清幽旅行，在無憂的距離下展開一段去看冬之海的行程，迎著風、有些瑟縮卻在彼此相依偎的距離間，讓心更近了。

天氣熱菜價暴跌一半 市場預料一路跌到年後一個月

氣溫回暖，蔬菜產地批發均價暴跌逾五成，彰化縣三大宗蔬菜高麗菜、花椰菜和包心白菜都跌破10元，今年元月間高麗菜價格飛漲，農...

南部空品為何糟？鄭明典：混合層罕見超低 汙染沒法擴散

西半部空品持續惡化，今天上午10時最多有30個測站同時「紅害」，中央氣象局長鄭明典今天出席環保署記者會指出，南部混合層偏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。