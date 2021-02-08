快訊

境外+1、無新增本土！ 女曾在英國確診 返台再次確診

直播／疫苗接種細節將出爐？陳時中下午2時記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

過年親友聚會壓力大 醫師建議乾脆建題庫擬答客問

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
春節習俗多，常有民眾感到焦慮（照片非當事人）。記者簡慧珍／攝影
春節習俗多，常有民眾感到焦慮（照片非當事人）。記者簡慧珍／攝影

農曆新年習俗多，不少人出現焦慮、難以入眠的「春節症候群」，衛福部彰化醫院精神科建議出現緊張情緒症狀的民眾，參考大家可能遇到的狀況及被問的問題擬訂「答客問」，若無法紓解，可求助精神科醫師，藉助專業諮詢或藥物改善症狀。

彰化醫院彰精神科主任梁孫源表示，春節常見的情況是單身者被親友追問何時結婚，結婚者被問何時生小孩、何時買房子，長輩有意無意或比較晚輩薪資，用來當作衡量事業成就的標準，另一種更不快樂的情況是家族聚會時，表面和諧。言語上被酸言酸語，只能氣在心裡；婦女準備過年瑣事多，還要遭受公婆嫌動作慢、不懂傳統習俗。

春節可能遇到各種的不愉快狀況，引起煩悶、焦慮、恐慌、吃睡不好甚至憂鬱，被統稱為「春節症候群」。彰化醫院精神科主任梁孫源說，有的人設法調適，「過完節就好了」，有的人無法釋懷，可能因此糾結，出現吃不下、睡不著、恐慌、鬱悶或焦慮等狀況。

梁孫源說，往年出現春節症候群的民眾，可根據經驗和上網搜尋網友討論，擬出春節答客問，例如被問有無對象，可以回答「交往中，改天再來拜會」、「我正在努力，很快會有好消息。」網路有很多答案，都可加修改採納為己用，過年聚會就能好整以暇應對，或許減輕「受傷」程度。

春節也常見急性腸胃炎、急性上呼吸道感染。中醫師張煒東建議，腸胃難以適應暴飲暴食，不要餐餐油膩，也要多喝水，晚上多準備一條被子放身邊，隨時保暖，以免著涼影響到腸胃和上呼吸道。

彰化醫院今年除了除夕（11日）至初二（13日）縮小診次，其它日子照常。除夕至初二上午有內科、外科及精神科門診。

衛福部彰化醫院精神科主任梁孫源建議有「春節症候群」的民眾先擬題庫和答案。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院精神科主任梁孫源建議有「春節症候群」的民眾先擬題庫和答案。記者簡慧珍／攝影

春節 結婚 醫師

延伸閱讀

南投竹山燈會春節不停辦 每天發紫南宮錢母迎遊客

今年春節用電量恐攀升不利空品 台電：盡力增氣減煤

台東縣府呼籲惜食 春節期間發起「零剩食」運動

擔心春節家人群聚 南投縣類流感特別門診不打烊

相關新聞

西半部空品又「霧濛濛」 27站陷入紅害16站橘警

西半部空品連續多日「霧濛濛」，根據環保署上午9時監測，全台有27測站同時陷入「紅害」，遍布台中至高雄地區，另苗栗至高屏地...

鋒面接近！ 吳德榮：小年夜起北濕涼易降雨 初四起好轉

中央氣象局表示，今天（8日）東北季風稍增強，明天（9日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，桃園以北及東半部地區有局部...

為什麼秀場藝人常晚景淒涼 64歲台灣最美歐巴桑「掙到富裕」

陳美鳳的人生，可能比她演過的8點檔還精采，從貧困的基隆碼頭走進五味雜陳的演藝圈，看盡明星的崛起、迷失與殞落，她踏實地踩著自己的步子，簡單平凡地走到現在，她沒什麼變，還是總記著媽媽那碗陽春麵。

背對人群找清幽看看冬之海模樣 貢寮吹風去

遠離人群，不過多群聚的清幽旅行，在無憂的距離下展開一段去看冬之海的行程，迎著風、有些瑟縮卻在彼此相依偎的距離間，讓心更近了。

天氣熱菜價暴跌一半 市場預料一路跌到年後一個月

氣溫回暖，蔬菜產地批發均價暴跌逾五成，彰化縣三大宗蔬菜高麗菜、花椰菜和包心白菜都跌破10元，今年元月間高麗菜價格飛漲，農...

南部空品為何糟？鄭明典：混合層罕見超低 汙染沒法擴散

西半部空品持續惡化，今天上午10時最多有30個測站同時「紅害」，中央氣象局長鄭明典今天出席環保署記者會指出，南部混合層偏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。