馬來西亞癌童來台治療獲新生 母感謝中榮為他們現曙光

一名馬來西亞男童出生六周時，爸媽察覺到他食慾變差，腹部還有個硬塊，在當地醫院就醫查出罹患「嬰幼兒型急性淋巴性白血病」，初診時血中白血球數目是正常孩童的85倍，還有KMT2A基因異常。因為接受化學藥物治療效果不佳且反覆感染又產生併發症，血癌細胞一直復發，經輾轉到台中榮總治療，不僅清除了癌細胞，還接受異體臍帶血幹細胞移植，順利的轉殖了造血幹細胞，情況已經轉好。

台中榮總院長陳適安、兒童血液腫瘤科醫療團隊主任黃芳亮和醫療團隊上午為男童慶祝新生。男童媽媽說，他們在馬來西亞瑤池金母基金會積極募款協助下，一家人飄洋過海到台中榮總求治，舉家來台1年多，黃芳亮告知治療反應十分良好時，對他們來說真是「曙光再現」、「台灣的醫療讓我們安心、放心，非常感謝台中榮總兒童血液科的醫療與照顧」。他們一家人準備3月返回馬來西亞，一切回歸正常的軌道。

黃芳亮說，醫療團隊前年底開始為男童進行一連串的化療，把復發血癌細胞順利清除、也控制了治療時期的感染併發症，並順利配對到白血球相容性6分之6全合的臍帶血造血幹細胞，去年3月31日進行異體臍帶血幹細胞移植，順利轉殖造血幹細胞。

雖然移植後產生罕見且會致命的「肝靜脈阻塞疾病」合併症，有嚴重的腹脹、腹水、黃疸，但「關關難過，關關過」經施打肝靜脈阻塞疾病特效藥及每天腹水穿刺放液，病情獲得控制。

經過80天的移植住院，男童症狀緩解並改門診追蹤治療，一直到沒有任何的排斥反應，且經連續3次的骨髓再穿刺檢查，確認在分子生物學上已沒有殘存血癌細胞。

黃芳亮說，看到男童從這麼危急的情況一路走過來，過程中發出過數次病危通知，到現在已能站在面前，讓他感覺「內心十分激動」而且救人也不是金錢可以衡量的。

他說，癌症是造成兒童死亡的第二大原因，依兒童癌症基金會資料，每年兒童癌症新個案約有500多人，白血病（血癌）是兒童期最常見的癌症，其中又以急性淋巴性白血病為多。

據2018年最新癌登資料統計，在小於10歲的孩童，大約是每年每10萬個人中有5至6人，好發尖峰年齡是4歲，男多於女。文獻研究顯示，白血球數目愈高、年齡越小，以及特別基因突變者如KMT2A基因異常，通常預後會越差，且嬰幼兒型急性淋巴性白血病約有百分之50的死亡率，現今在治療上仍是個難題。