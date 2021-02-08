今年春節用電量恐攀升不利空品 台電：盡力增氣減煤

西半部空品連日惡化，周三小年夜鋒面帶來降雨空品稍好轉，但初一開始西半部擴散條件差易累積汙染物，春節後半段南部民眾恐要跟「紅害」一起過年。台電表示，今年春節民眾多半待在家無法出國，預計春節用電量將比去年多80萬瓩，會盡力協調增氣減煤。

近期空品差，今天上午10時最多有30個測站同時「紅害」，台中到高雄都是重災區，境內測站幾乎不是「紅」就是「橘」。環保署、中央氣象局、台電今天臨時聯合舉辦記者會說明近期空汙應變計畫，台電副總經理徐造華表示，台電跟環保署在空品合作上非常密切聯繫，每天早上10時、下午4時、晚上10時三個時段都會根據空品狀況調整電廠操作模式，像是前一天下午4時就知道今天空品不好，因此今天凌晨零時就開始啟動空汙降載，減少燃煤電廠排放，等到白天供電狀況上升再增加基礎發電。

徐造華指出，空品不好時也會增加天然氣調度減少燃煤發電，2月5日發現空品不良情況可能會相當嚴重，台電2月6日、7日台中電廠、興達電廠就大幅度降載，台中電廠10部機組停了5部，興達電廠4部停了3部，雖然仍有6部在運轉，但整體發電量也比平常降低70%，同時盡可能擴大天然氣發電。

徐造華說，過年期間也會進行類似的用電調度，今年過年跟以往不同，疫情期間民眾沒有辦法出國，大部分會在家過年或減少出遊，因此居家用電量會比以往增加，預估今年春節供電量約為2500萬瓩，比往年2420萬瓩還要多80萬瓩左右，增幅約3%，除了確保供電安全及穩定度以外，若遇到空品不良時也會搭配增氣減煤的調度。

徐造華說，雖然台電努力配合降載，但PM2.5（細懸浮微粒）排放還有很多來源，電力業不是唯一汙染源，只是若大氣擴散條件不好時，台電也會在穩定供電狀況下盡量減少排放，「但不是因為我們降載，就一定都是我們的狀況」。