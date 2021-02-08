快訊

境外+1、無新增本土！ 女曾在英國確診 返台再次確診

直播／疫苗接種細節將出爐？陳時中下午2時記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年春節用電量恐攀升不利空品 台電：盡力增氣減煤

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台電副總經理徐造華（右2）。記者吳姿賢／攝影
台電副總經理徐造華（右2）。記者吳姿賢／攝影

西半部空品連日惡化，周三小年夜鋒面帶來降雨空品稍好轉，但初一開始西半部擴散條件差易累積汙染物，春節後半段南部民眾恐要跟「紅害」一起過年。台電表示，今年春節民眾多半待在家無法出國，預計春節用電量將比去年多80萬瓩，會盡力協調增氣減煤。

近期空品差，今天上午10時最多有30個測站同時「紅害」，台中到高雄都是重災區，境內測站幾乎不是「紅」就是「橘」。環保署、中央氣象局、台電今天臨時聯合舉辦記者會說明近期空汙應變計畫，台電副總經理徐造華表示，台電跟環保署在空品合作上非常密切聯繫，每天早上10時、下午4時、晚上10時三個時段都會根據空品狀況調整電廠操作模式，像是前一天下午4時就知道今天空品不好，因此今天凌晨零時就開始啟動空汙降載，減少燃煤電廠排放，等到白天供電狀況上升再增加基礎發電。

徐造華指出，空品不好時也會增加天然氣調度減少燃煤發電，2月5日發現空品不良情況可能會相當嚴重，台電2月6日、7日台中電廠、興達電廠就大幅度降載，台中電廠10部機組停了5部，興達電廠4部停了3部，雖然仍有6部在運轉，但整體發電量也比平常降低70%，同時盡可能擴大天然氣發電。

徐造華說，過年期間也會進行類似的用電調度，今年過年跟以往不同，疫情期間民眾沒有辦法出國，大部分會在家過年或減少出遊，因此居家用電量會比以往增加，預估今年春節供電量約為2500萬瓩，比往年2420萬瓩還要多80萬瓩左右，增幅約3%，除了確保供電安全及穩定度以外，若遇到空品不良時也會搭配增氣減煤的調度。

徐造華說，雖然台電努力配合降載，但PM2.5（細懸浮微粒）排放還有很多來源，電力業不是唯一汙染源，只是若大氣擴散條件不好時，台電也會在穩定供電狀況下盡量減少排放，「但不是因為我們降載，就一定都是我們的狀況」。

台電 春節 紅害

延伸閱讀

台東縣府呼籲惜食 春節期間發起「零剩食」運動

空品不良 屏東縣環保局啟動應變機制聯合大洗掃

空汙將延續至小年夜 燃煤電廠2天減少發電70%

民間要求今年兒童節前 興達電廠4部燃煤機組都停

相關新聞

西半部空品又「霧濛濛」 27站陷入紅害16站橘警

西半部空品連續多日「霧濛濛」，根據環保署上午9時監測，全台有27測站同時陷入「紅害」，遍布台中至高雄地區，另苗栗至高屏地...

鋒面接近！ 吳德榮：小年夜起北濕涼易降雨 初四起好轉

中央氣象局表示，今天（8日）東北季風稍增強，明天（9日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，桃園以北及東半部地區有局部...

為什麼秀場藝人常晚景淒涼 64歲台灣最美歐巴桑「掙到富裕」

陳美鳳的人生，可能比她演過的8點檔還精采，從貧困的基隆碼頭走進五味雜陳的演藝圈，看盡明星的崛起、迷失與殞落，她踏實地踩著自己的步子，簡單平凡地走到現在，她沒什麼變，還是總記著媽媽那碗陽春麵。

背對人群找清幽看看冬之海模樣 貢寮吹風去

遠離人群，不過多群聚的清幽旅行，在無憂的距離下展開一段去看冬之海的行程，迎著風、有些瑟縮卻在彼此相依偎的距離間，讓心更近了。

天氣熱菜價暴跌一半 市場預料一路跌到年後一個月

氣溫回暖，蔬菜產地批發均價暴跌逾五成，彰化縣三大宗蔬菜高麗菜、花椰菜和包心白菜都跌破10元，今年元月間高麗菜價格飛漲，農...

南部空品為何糟？鄭明典：混合層罕見超低 汙染沒法擴散

西半部空品持續惡化，今天上午10時最多有30個測站同時「紅害」，中央氣象局長鄭明典今天出席環保署記者會指出，南部混合層偏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。