7旬女子背痛到無法起身 微創脊椎灌漿手術助改善

70歲的蘇姓女子在家刷地板，起身時背部竟一陣刺痛，腰都挺不起來，送到長庚醫院檢查才發現蘇女3年前就開始治療骨質疏鬆症，去年因故停止治療，才導致病情加劇，最後用「微創脊椎灌漿手術」注射骨水泥，骨質密度也從3年前的-2.8下降到-3.0。

蘇女兒子帶孫子們回老家，發現母親從床上起身就痛得要死，本以為只是閃到腰，在診所看了3個多禮拜完全沒有改善，趕緊送到嘉義長庚醫院的急診，照X光才發現第十二節的胸椎產生壓迫性骨折，安排了脊椎的核磁共振檢查發現第十二節胸椎除了壓迫性骨折還有一個大空洞。

嘉義長庚醫院骨科醫師李建穎表示，其實蘇老太太在3年前就曾經因為跌倒造成第一節腰椎壓迫性骨折，當時在醫師的建議下就開始治療骨質疏鬆症，然去年因新冠疫情，讓蘇老太太不敢到醫院，停止治療。

不到一年的時間，一個起身的動作就造成第十二節胸椎的壓迫性骨折，最後用「微創脊椎灌漿手術」注射骨水泥，骨質密度也從3年前的-2.8下降到-3.0，立即重新安排蘇老太太接受骨質疏鬆症的藥物治療。

依世界衛生組織建議，當骨質密度≤-2.5時就應該積極治療來降低骨折風險，若停止治療時也會使得骨質疏鬆性骨折的風險回升，一般來說口服藥物大於等於5年或靜脈注射的藥物大於等於3年的患者，醫師會再次評估病患的狀況來建議病患繼續使用或替代療法來治療。