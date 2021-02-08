福衛七號6顆衛星抵達軌道 降低氣象預報誤差逾1成

國產人造衛星福衛七號的六顆衛星都已完成佈署。國研院表示，六顆衛星3日已從720公里高空，往下佈署在高度540到550公里的任務軌道，可提供24小時均勻分佈的大氣層與電離層觀測資料，供氣象預報和太空天氣監測使用。國際間氣象作業單位證實，福七在觀測點尚未均勻分布的情形下，所提供資料已可減少24小時天氣預報誤差10到11％。

福衛七號於台灣時間2019年6月25日，在美國佛羅里達州甘迺迪太空中心，搭乘美國太空探索公司（SpaceX）的獵鷹重型火箭（Falcon Heavy）發射升空，抵達720公里的暫駐軌道，經過1個月的健康檢查和18個月的轉換軌道操作 ，目前已完成任務軌道的全部佈署。

福七由六顆衛星組成星系，以掩星技術進行觀測，同時接收美國GPS和俄國GLONASS全球定位衛星的訊號，每日可提供全球南北緯50度間約4000點的大氣垂直剖線資料，大量補足熱帶海洋地區極缺乏的觀測資料，可大幅提升全球氣象預報準確度。

國研院表示，福七在佈署完成前，福衛七號即已開始執行任務，於2020年3月7日與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）同步對國際公開大氣觀測資料，於2020年9月15日與美國大氣科學大學聯盟一起公布接收GPS衛星訊號所得電離層資料，並於2021年1月29日公布接收GLONASS衛星訊號所得電離層資料。為讓6顆衛星平均地環繞在地球的上空，使掩星觀測點遍布於南北緯50度之間，所以須要從720公里緩降到550公里的預定軌道高度。

國研院表示，全世界已有多個氣象中心與研究單位在使用這些資料，包括台灣的國家太空中心、中央氣象局、中央大學和成功大學團隊，以及美國UCAR和NOAA轄下的科學團隊，使福七的資料發揮了最大的功用，除可降低整體天氣預報誤差10到11％，也能提早預報颱風生成，改善颱風預報路徑，並有效監測太空天氣變化。