春節多吃菜！消費低迷價格差 葉菜棄拍部分產地棄耕

今年春節連假，多吃點青菜蔬果吧！這陣子天氣大好，菜長得快，加上疫情影響買氣差，尾牙團膳取消多、消費薄弱，菜價直直落；包括菜王高麗菜、以及各項小葉菜類，價格低迷，從昨日(7日)開始，台北農產運銷公司部分葉菜開始棄拍；產地農民為了穩住價格少賠，也紛紛開始棄收耕鋤，現在不自我調節，年後供應比需求多更多，損失難估。

根據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜到貨量2320公噸，在冬季屬於大量供貨，品質最好的高麗菜(上價)每公斤平均批發價10元、大白菜13元、小白菜17元、菠菜15元；小葉菜類均價大多在10元以下，至於下價約在在5元上下，昨日開始，不少到北農拍賣的蔬菜，直接拍賣零元廢棄，在各農業群組裡沸騰。

北農總經理翁震炘表示，距離春節年假僅有短短幾天，在這時間點只有年菜才有銷路，短期葉菜類屬於團膳蔬菜，「真的不好賣」；因為疫情關係，確實這幾天北農市況也不如想像中的暢旺，買氣往下掉；因為賣不出去，後續再進來拍賣的大量蔬菜也沒人買，農民不會載回，乾脆廢棄；以高麗菜為例，供應量實在太大，每天都超過400公噸到貨量，價格因此下滑；距離除夕還有三天，看未來幾天買氣會不會好些。

雲林青農聯誼會長陳鳳義表示，菜價低迷的狀況已經維持兩周了，蔬菜供應量真的太大了，上個月寒流來襲時，火鍋愛用的茼蒿菜在產地價每公斤高達108元，現在最多23、28元；因為疫情衝擊，北部尾牙取消不少，團膳也開始停止，幾乎每個拍賣市場都卡死，在產地不少農民開始送給弱勢團體吃，也不少人早開始耕鋤。

桃園青農聯誼會長廖國斌表示，買氣不佳，各式各樣小葉菜類價格低迷，昨日在台北二市，20、30公噸的蔬菜沒有拆箱拍賣就直接廢棄。因為若要回收，還需付每公斤4元的清運費，若不拍賣直接倒地上廢棄銷毀，農民僅損失紙箱、運輸費用就好了。