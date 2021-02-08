南部空品為何糟？鄭明典：混合層罕見超低 汙染沒法擴散

西半部空品持續惡化，今天上午10時最多有30個測站同時「紅害」，中央氣象局長鄭明典今天出席環保署記者會指出，南部混合層偏低情況已經持續一周多，不是常見狀況，過去混合層高度通常會有800到1000米，但近期最低只有100米，代表地面汙染沒有垂直擴散空間，導致空品受影響。

鄭明典表示，從氣象觀點而言，觀察空品有最簡單的原則，當風速強就看水平擴散條件，因為汙染會隨風飄來，當風速弱就看垂直擴散空間大不大，而最近情況從氣象觀點而言確實比較特殊，因為台灣天氣原本就經常受副熱帶高壓帶影響，尤其冬季天氣會更穩定，但最近台灣正上空一直有個小小的高氣壓，「下面穩定、上面更穩定」。

鄭明典指出，現在的下沉逆溫有點像是「煮開水的鍋蓋」，當逆溫層壓得非常低，地面的空氣垂直混合空間就會非常小，環保署監資處有科學儀器可以觀察混合層高度，以現在這個季節的氣候平均值來看，中南部混合層高度約為800到1000米，但最近常量測到400、200米，甚至還有100米，代表地面汙染沒有垂直擴散空間，尤其風速也很弱，情況真的特殊，空氣品質當然就受影響。

鄭明典說，當逆溫層很低導致混合層空間小，擴散效率也會比較差，不管是本地或境外影響都會比較明顯且持續一段時間，長期以來很多人會爭辯台灣空汙到底是境外多還是本地多，其實這是科學議題，以現在監測能力而言，通常要事後很長時間分析才有具體極論，因此現階段還是以盡量做好應變措施為主。

鄭明典說，目前混合層偏低的情況大約已經持續一周多，雖然過去也發生過類似氣候現象，但似乎沒有持續那麼久，北部混合層近期「高高低低算正常」，但南部已經維持較長一段時間，確實不是常見情況。