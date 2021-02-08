一卡通新春攜手地方政府LINE群組發紅包 最高888元

今年春節為了防疫，各地方政府紛紛取消發紅包行程，但也推出科技新做法，高雄市、彰化縣政府與一卡通公司及LINE Pay攜手，結合縣市政府LINE官方帳號以LINE Pay Money發數位紅包，最高有機會領取888元紅包。

一卡通公司表示，農曆新年即將到來，因疫情嚴峻關係，各縣市政府紛紛取消發1元開運紅包的活動，為不讓民眾失望並延續開運紅包傳統，高雄市、彰化縣政府與一卡通公司及LINE Pay攜手規劃，透過擁有眾多好友數的縣市政府LINE官方帳號，結合LINE Pay Money發送牛年開運數位紅包，高雄市政府將於2月11日（除夕）晚上8點開始，彰化縣政府於晚上9點開始，預計各發送5萬包供民眾搶紅包，紅包金額有1元、2元、88元、888元，金額隨機發送。

活動需加入高雄市、彰化縣政府LINE官方帳號好友及註冊LINE Pay Money帳戶，並且使用LINE手機版方能參與線上開運紅包活動。各別縣市政府線上開運紅包活動每個LINE Pay Money帳號均可參加1次。

一卡通公司表示，疫情期間各地方政府運用LINE官方帳號發紅包兼顧防疫，讓各地方政府依然能透過官方帳號直接與民眾互動，一般民眾新年期間也可利用LINE Pay發紅包加LINE訊息拜年，傳達新年祝福之意，或組親友LINE群組發紅包玩搶紅包的遊戲，拉近彼此感情。