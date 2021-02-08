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中南部空汙嚴重 氣喘患者喘不過氣求診

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市空氣品質測站今上午AQI仍高達157紅燈警示。記者林敬家／攝影
彰化市空氣品質測站今上午AQI仍高達157紅燈警示。記者林敬家／攝影

中南部近日空氣品質不佳，呼吸道疾病患者病情加重，醫師指出，空汙不只是直接影響到呼吸道，PM2.5細懸浮微粒會讓人體產生發炎反應，感到倦怠、酸痛甚至頭暈、頭痛，因一般外科口罩無法完全阻隔PM2.5，建議民眾還是減少外出。

彰化基督教醫院胸腔內科主任林聖皓指出，最近部分氣喘患者因空氣懸浮微粒的刺激使得病況加重來求診，去年因防疫民眾戴口罩，氣喘與相關肺炎疾病相較減少，但近期的寒流以及空汙，讓患者症狀突然又變嚴重，臨床上需再透過藥物及相關治療改善。

林聖皓說，一般外科口罩可阻隔PM10，但對於PM2.5細懸浮微粒阻絕效果有限，不只患者，所有族群應避免暴露在空汙當中。

彰化秀傳醫院急診部總監黃炳文說，PM2.5是非常微細可穿透肺部氣泡，並直接進入血管中隨著血液循環全身，會讓原本就有疾病的患者病情加劇，有呼吸道疾病患者考量現在疫情期間拖著病症不願到醫院就醫，直到情況嚴重喘不過氣才來求診，空氣汙染也會讓一般人感到眼睛不適、悶悶的，頭昏腦脹也會影響學生記憶力、學習力以及反應力等。

彰化市空氣品質測站今天上午AQI仍高達157紅燈警示，彰化縣府環保局長江培根說，民眾除了減少出門，在家也可開空氣清淨機，目前空汙除了境外汙染也有在地汙染源，縣內大型營建工程現在禁止開挖地面，也通知鄉鎮市粒狀污染物排放量前20大營建工地加強工區內裸露地灑水、物料堆置加強覆蓋，預計過兩天氣候改變下雨後空品才會改善。

患者 PM2.5 口罩

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