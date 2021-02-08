西半部空品又「霧濛濛」 27站陷入紅害16站橘警

西半部空品連續多日「霧濛濛」，根據環保署上午9時監測，全台有27測站同時陷入「紅害」，遍布台中至高雄地區，另苗栗至高屏地區也有16站橘警，空品相當不佳。環保署提醒，中部、雲嘉南、高屏地區所有族群應減少在戶外活動，竹苗地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

環保署表示，今天東北季風稍增強，北部地區為迎風面，擴散條件稍轉佳，中南部地區位於下風處，汙染物仍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。雲嘉南及高屏空品區為「紅色警示」等級，中部空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，北部、竹苗空品區及澎湖地區為「普通」等級，宜蘭、花東空品區為「良好」等級。

環保署說，9日環境風場逐漸轉為偏東風，中部以南地區擴散條件轉差，汙染物易累積；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，竹苗空品區為「普通」等級，北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

10日中午前環境風場仍為偏東風，中部以南地區擴散條件差，汙染物易累積；午後漸受到鋒面影響，全台各地皆有短暫陣雨發生機率，受降雨洗除作用影響，空氣品質可望轉佳。中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，竹苗空品區為「普通」等級，北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級。