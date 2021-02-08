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新年當「沙發馬鈴薯」招來痠痛 試這3招可緩解
農曆春節將到，有民眾已開始休年假，高雄一名40左右的男子因宅在家久坐不動，導致下背肌肉僵硬、痠痛而求醫，物理治療師陳慧瑩說，民眾長假期間久坐不動當「沙發馬鈴薯」，不好好處理，可能導致慢性疼痛，嚴重的可能引發下肢深部靜脈血栓，不可輕忽。
陳慧瑩表示，長時間久坐不動，很容易引起背部肌肉僵硬、痠痛，沒好好處理，會導致慢性疼痛使得肌肉發炎，也容易引起肩頸肌肉僵硬痠痛、眼睛不適、肌膜疼痛症及落枕等，嚴重者，更可能會引發下肢深部靜脈血栓
她建議3招，緩解身體不適，第1招「牽拉股四頭肌運動」，民眾站立時身體保持目立，一脚往後彎曲以同側的手抓脚，將脚盡量往臀部方向拉提，直到大腿前側覺得緊綳為止，達到伸展股四頭肌的效果。
第2招「膝抱胸運動」是躺床上屈膝，雙手抱腳盡量往胸前靠近，達到伸展下肢肌肉的效果。第3招「貓與駱駝運動」，採四點著地，當下背放鬆時，把頭和尾椎抬高，將肚臍靠近地板；維持15秒後，接著往反方向動，把頭和尾椎往地板方向，肚臍往天花板方向動作，達到伸展背部肌肉的效果，每招動作可維持15秒，重覆20次。
陳慧瑩表示，平日每隔30分鐘或1小時就應起身活動至少5分鐘，做做簡單的伸展運動，活動筋骨，並應多補充水分，避免脫水。
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