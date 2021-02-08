快訊

八強激戰／票選HBL人氣球隊 就有機會拿走冠軍賽門票等大獎

勞動基金弊案 北檢起訴游迺文等12人求判重刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新年當「沙發馬鈴薯」招來痠痛 試這3招可緩解

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
第1招「牽拉股四頭肌運動」，民眾站立時身體保持直立，一脚往後彎曲以同側的手抓脚，將脚盡量往臀部方向拉提，直到大腿前側覺得緊綳為止。記者王昭月／攝影
第1招「牽拉股四頭肌運動」，民眾站立時身體保持直立，一脚往後彎曲以同側的手抓脚，將脚盡量往臀部方向拉提，直到大腿前側覺得緊綳為止。記者王昭月／攝影

農曆春節將到，有民眾已開始休年假，高雄一名40左右的男子因宅在家久坐不動，導致下背肌肉僵硬、痠痛而求醫，物理治療師陳慧瑩說，民眾長假期間久坐不動當「沙發馬鈴薯」，不好好處理，可能導致慢性疼痛，嚴重的可能引發下肢深部靜脈血栓，不可輕忽。

陳慧瑩表示，長時間久坐不動，很容易引起背部肌肉僵硬、痠痛，沒好好處理，會導致慢性疼痛使得肌肉發炎，也容易引起肩頸肌肉僵硬痠痛、眼睛不適、肌膜疼痛症及落枕等，嚴重者，更可能會引發下肢深部靜脈血栓

她建議3招，緩解身體不適，第1招「牽拉股四頭肌運動」，民眾站立時身體保持目立，一脚往後彎曲以同側的手抓脚，將脚盡量往臀部方向拉提，直到大腿前側覺得緊綳為止，達到伸展股四頭肌的效果。

第2招「膝抱胸運動」是躺床上屈膝，雙手抱腳盡量往胸前靠近，達到伸展下肢肌肉的效果。第3招「貓與駱駝運動」，採四點著地，當下背放鬆時，把頭和尾椎抬高，將肚臍靠近地板；維持15秒後，接著往反方向動，把頭和尾椎往地板方向，肚臍往天花板方向動作，達到伸展背部肌肉的效果，每招動作可維持15秒，重覆20次。

陳慧瑩表示，平日每隔30分鐘或1小時就應起身活動至少5分鐘，做做簡單的伸展運動，活動筋骨，並應多補充水分，避免脫水。

第2招「膝抱胸運動」是躺床上屈膝，雙手抱腳盡量往胸前靠近，達到伸展下肢肌肉的效果。記者王昭月／攝影
第2招「膝抱胸運動」是躺床上屈膝，雙手抱腳盡量往胸前靠近，達到伸展下肢肌肉的效果。記者王昭月／攝影
第3招「貓與駱駝運動」，採四點著地，當下背放鬆時，把頭和尾椎抬高，將肚臍靠近地板；維持15秒後，接著往反方向動。記者王昭月／攝影
第3招「貓與駱駝運動」，採四點著地，當下背放鬆時，把頭和尾椎抬高，將肚臍靠近地板；維持15秒後，接著往反方向動。記者王昭月／攝影

久坐 春節

延伸閱讀

澳網／納達爾受背傷所苦 不保證能出賽

有.設計過新年送萬元購物金 消費滿額再抽美型按摩槍

用路人注意 水源快速道路往中正橋年後封匝道

高血壓一年致4萬人死亡！研究：一動作有助降血壓

相關新聞

鋒面接近！ 吳德榮：小年夜起北濕涼易降雨 初四起好轉

中央氣象局表示，今天（8日）東北季風稍增強，明天（9日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，桃園以北及東半部地區有局部...

去年 汽機車掛牌數 9年新高

中央與地方不斷建設大眾運輸，但私人運具不減反增。去年全台汽機車掛牌數量創自民國一○一年以來新高紀錄，其中汽車四十五萬七四...

快速道路首座 西濱口湖休息站啟用

台六十一線西濱快速公路口湖休息站昨啟用，成了全台首座快速道路休息站，交通部長林佳龍剪綵時表示：「在快速道路設休息區是創舉...

西半部空品又「霧濛濛」 27站陷入紅害16站橘警

西半部空品連續多日「霧濛濛」，根據環保署上午9時監測，全台有27測站同時陷入「紅害」，遍布台中至高雄地區，另苗栗至高屏地...

地震警報深夜連發 「震」到驚醒

昨凌晨一時卅六分台灣東部海域發生芮氏規模六點一地震，深度達一一二公里，未料國家級警報半夜連發，不少人至少收到十三次通知，...

地震警報／寶可夢阿伯 72支手機狂響

昨天凌晨的一場地震，致使國家警報響不停，家住新北土城的「寶可夢阿伯」陳三元當時正在抓寶，架在腳踏車上的七十二支手機，頓時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。