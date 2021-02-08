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台南空汙嚴重「房子屋頂消失」 居民PO照笑：霧都上線了
近日台灣西南部空氣品質極差，尤其台南為近3年來空氣品質最差的一天，一度達到「紫爆」等級。有台南網友PO出清晨窗外的景象，空汙嚴重到能見度極低，房子都埋沒在霧霾中。
一名台南網友凌晨在PTT貼出兩張自家窗外的風景照，說附近房子的屋頂已經看不到了，還開玩笑地稱「霧都上線了」，他說喉嚨很癢、鼻子很難過一直打噴嚏，窗外能見度只剩幾公尺，趕快把窗戶都關閉並打開空氣清淨機。
其他網友表示：「是霧還是PM2.5」、「南部空氣品質全紅你保重」、「你住倫敦？」、「我上禮拜在白河也這樣」、「這好像剛放完煙火」、「外頭根本能見度不到五公尺，很怕出車禍」。
台南市環保局表示，7日的空汙情況可以說是近3年來最差的一天，上個月寒流結束後，自16日起，就沒有強烈的北風，西半部風速大幅降低，且在台灣海峽形成背風迴流，夾雜福建沿海之空汙進入，包括台南、安南、善化、新營、麻豆、北門等全市6個空品測站的空品指標（AQI）全達「紅害」不健康等級。
環保署表示，延續前幾日起台灣中北部地區空品不佳情形，汙染團逐漸南移至中南部縣市，預估西部整體空氣品質需等到小年夜鋒面帶來降雨才能大幅改善。為因應這段期間以來的空品狀況，各相關部會進行應變工作，相關燃煤電廠機組自6日零時至7日中午減少發電合計達70％。
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