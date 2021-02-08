鋒面接近！ 吳德榮：小年夜起北濕涼易降雨 初四起好轉

中央氣象局表示，今天（8日）東北季風稍增強，明天（9日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，馬祖地區雲量偏多；今天西半部地區仍有局部霧或低雲影響能見度，明天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(8日)晨東北風逐漸增強，迎風面北海岸、東半部已有局部少量降雨，大台北、東半部無「輻射冷卻」，低溫大幅回升。

吳德榮說，背風側新竹以南仍因晴朗、風弱，而有較強的「輻射冷卻」作用，帶來較低的氣溫；西部沿海並有「輻射霧」生成。截至5時平地最低氣溫出現在新竹峨眉鄉11.5度。其他各地區的平地最低氣溫為：北部(桃園大溪區)13.7度，中部(南投中寮鄉)11.7度，南部(台南左鎮區)12.1度，東部(花蓮壽豐鄉)14.7度。

中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，目前雲林、嘉義、苗栗、彰化及台南有濃霧發生，能見度不足200公尺，請民眾留意安全。

吳德榮表示，根據最新(7日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天東北季風增強，大台北及東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降，北台轉濕涼；新竹以南晴時多雲，中南部日夜溫差大。今天氣溫：北部14至21度，中部12至27度，南部12至28度，東部15至27度。明天(9日)鋒面前的中高雲逐漸移入，各地區雲量漸增，大台北及東半部有局部短暫雨的機率，北台偏涼。

他說，最新模式模擬春節期間的天氣，小年夜(10日)鋒面逐漸接近，各地局部降雨短暫的機率漸增，晚上鋒面的「對流性」雲層移入，影響至除夕(11日)中午，為局部地區帶來較大降雨。除夕下午起中南部先好轉，北部及東半部仍有局部短暫雨。年初一(12日)至初三(14日)受東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨，中南部則是晴時多雲的天氣；北濕涼，中南部舒適，早晚微冷。

吳德榮表示，年初四、五(15、16日)的模擬，西半部晴時多雲，白天舒適早晚涼，東半部有局部短暫雨的機率；由於理論的限制，期末模擬有較大的「不確定性」，不排除仍會繼續調整，應持續觀察最新資料。