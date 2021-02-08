快訊

捨身救人的日韓鐵道英雄：不能忘的新大久保事故

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鋒面接近！ 吳德榮：小年夜起北濕涼易降雨 初四起好轉

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
中央氣象局發布濃霧特報。截圖自氣象局網站
中央氣象局發布濃霧特報。截圖自氣象局網站

中央氣象局表示，今天（8日）東北季風稍增強，明天（9日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，馬祖地區雲量偏多；今天西半部地區仍有局部霧或低雲影響能見度，明天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(8日)晨東北風逐漸增強，迎風面北海岸、東半部已有局部少量降雨，大台北、東半部無「輻射冷卻」，低溫大幅回升。

吳德榮說，背風側新竹以南仍因晴朗、風弱，而有較強的「輻射冷卻」作用，帶來較低的氣溫；西部沿海並有「輻射霧」生成。截至5時平地最低氣溫出現在新竹峨眉鄉11.5度。其他各地區的平地最低氣溫為：北部(桃園大溪區)13.7度，中部(南投中寮鄉)11.7度，南部(台南左鎮區)12.1度，東部(花蓮壽豐鄉)14.7度。

中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，目前雲林、嘉義、苗栗、彰化及台南有濃霧發生，能見度不足200公尺，請民眾留意安全。

吳德榮表示，根據最新(7日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天東北季風增強，大台北及東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降，北台轉濕涼；新竹以南晴時多雲，中南部日夜溫差大。今天氣溫：北部14至21度，中部12至27度，南部12至28度，東部15至27度。明天(9日)鋒面前的中高雲逐漸移入，各地區雲量漸增，大台北及東半部有局部短暫雨的機率，北台偏涼。

他說，最新模式模擬春節期間的天氣，小年夜(10日)鋒面逐漸接近，各地局部降雨短暫的機率漸增，晚上鋒面的「對流性」雲層移入，影響至除夕(11日)中午，為局部地區帶來較大降雨。除夕下午起中南部先好轉，北部及東半部仍有局部短暫雨。年初一(12日)至初三(14日)受東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨，中南部則是晴時多雲的天氣；北濕涼，中南部舒適，早晚微冷。

吳德榮表示，年初四、五(15、16日)的模擬，西半部晴時多雲，白天舒適早晚涼，東半部有局部短暫雨的機率；由於理論的限制，期末模擬有較大的「不確定性」，不排除仍會繼續調整，應持續觀察最新資料。

吳德榮 氣象局 低溫 天氣動態

延伸閱讀

春節連假天氣南北兩樣晴 吳德榮：小年夜雨到除夕中午

小年夜各地大雨 吳德榮：除夕中南部雨漸歇但北部濕涼

小年夜變天！ 吳德榮：除夕中南部好轉 北部東部短暫雨

小年夜變天！ 吳德榮：各地明顯降雨 除夕起漸好轉

相關新聞

鋒面接近！ 吳德榮：小年夜起北濕涼易降雨 初四起好轉

中央氣象局表示，今天（8日）東北季風稍增強，明天（9日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，桃園以北及東半部地區有局部...

去年 汽機車掛牌數 9年新高

中央與地方不斷建設大眾運輸，但私人運具不減反增。去年全台汽機車掛牌數量創自民國一○一年以來新高紀錄，其中汽車四十五萬七四...

快速道路首座 西濱口湖休息站啟用

台六十一線西濱快速公路口湖休息站昨啟用，成了全台首座快速道路休息站，交通部長林佳龍剪綵時表示：「在快速道路設休息區是創舉...

地震警報深夜連發 「震」到驚醒

昨凌晨一時卅六分台灣東部海域發生芮氏規模六點一地震，深度達一一二公里，未料國家級警報半夜連發，不少人至少收到十三次通知，...

地震警報／寶可夢阿伯 72支手機狂響

昨天凌晨的一場地震，致使國家警報響不停，家住新北土城的「寶可夢阿伯」陳三元當時正在抓寶，架在腳踏車上的七十二支手機，頓時...

鋒面來襲 濕到除夕

中央氣象局表示，台灣附近將有一道鋒面形成，會帶來水氣，周三小年夜及周四除夕影響最劇烈，全台明顯變天，各地都會出現降雨，春...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。