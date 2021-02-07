傳承中央書局文化薪火 詹宏志周三讀書會登場

採訪／錢欽青、袁世珮、陳昭妤

撰稿／袁世珮

台中車站前曾經有一間「中央書局」，是上世紀20年代林獻堂這些仕紳懷抱著啟民智的大願所辦，在70年之間，成為島中央的文學沙龍，卻終是抵不過殘酷的市場，於1988年歇業。

2020年，在上善基金會支持下，中央書局重開大門，基於其在文化史上的地位，絕不是又一間要和網路書局競爭生存的實體書局。基金會董事長詹宏志希望「這是一個發生事件的地方」，就像當年那麼多的風流人物薈萃，也像他自己青春時期的流連忘返。

重生後的中央書局，除了是書局，將以每周一次的周三讀書會引導中台灣青年識得書香，讓此處曾經的文化薪火再次燃起，不負先賢們的創立初衷。

中央書局再生

「中央書局是1927年台灣中部仕紳們共同成立的一個帶有強烈浪漫文化色彩的書局。」身兼上善基金會董事長的詹宏志說：「我想在這個歷史性的書局裡，開啟一個周三讀書會，給中部的年輕學子一個機會得到讀書的樂趣。」

詹宏志說，日據時代如林獻堂等仕紳，有教養又有良好教育，他們看到台灣人受到各種侷限的處境，希望給年輕一代更多的可能性，於是這一群中部的知識分子與鄉紳共同創立台中一中和中央書局，「這兩處也是我在年輕時受到最大庇蔭的兩個機制，台中一中是我讀書的地方，中央書局是我每天流連忘返的地方。」

周三讀書會

周三讀書會從3月10日起到年底，詹宏志說想找一些很會讀書、講書又能激起別人對書熱情的人，讓這些人在中央書局，有機會去接觸、特別是年輕人，「一個人如果曾經在讀書上得到刻骨銘心的快樂，他就會自己去找下一個美好的經驗，自己會變成找書來讀的人。」

詹宏志率先登場，挑選了12本小說，從3月10日至5月26日，每周三晚上7點至8點半，一周講一本，從18世紀末一直講到1918年的小說，涵括推理、科幻、冒險等類型小說。

在帶領讀者閱讀的過程中，詹宏志有兩大中心主旨：第一是「要用生命來讀小說」，即把所有的人生經驗拿來跟書對照，以便真正理解可能的意思；第二是「小說才能讓生命變完整」，即在現實生活中未曾選擇經歷的「其他人生」，都在小說裡。

詹宏志希望讀者未來在看小說時，會意識到小說裡的每件事都跟自己有關，「我想用這種方式，給小說帶來一個我們現代生活各式各樣的指涉與對應，讓已經不覺得書很有意思的人，重新覺得他應該再把某幾本書找回來看。」

目前規畫一場限定80人，單堂200元。因活動在周三晚上，可能不便於外地人，詹宏志說：「我的原始動機是那個現場，是希望台中人重新覺得中央書局是想去的地方。我用很大的力氣使它變成一個這樣的地方。」

選書邏輯

詹宏志說，書單中的書都是開啟現代性的起源，很多都是今日各種創作類型的源頭。

詹宏志以「魯賓遜漂流記」為例，後來在文學上有所謂的「Robinsonade」（魯賓遜式小說），指的是人被困在與文明隔絕的環境，這類型一再被創作，至少包括「十五少年漂流記」、湯姆漢克斯電影「浩劫重生」（Cast Away）、「少年Pi的奇幻漂流」、「海角一樂園」，乃至麥特戴蒙電影「絕地救援」。

「科學怪人」是科幻小說的起點，儘管人造人在今日並非完全不可能，但書中人造怪物與倫理的界線值得深思；「環遊世界八十天」在當時被認為是地理小說，但本書也是旅行文學跟科幻小說在演化過程之初的「化石」；又如「人猿泰山」，如今多數人只看電影版了，但小說裡的泰山其實是語言天才。

「掉到地球上的人」作者是最近熱門影集「后翼棄兵」同一作者，在60年代就寫了如此精彩的科幻小說。詹宏志分析這小說是以外星人的視角來看，充滿恐懼、必須掩飾己身的存在、必須裝得跟人一樣。

12本小說都還會延伸。詹宏志舉例，007系列挑的是「霹靂彈」，但可能每一部都會講到，包括作者弗萊明過世後，其遺產管理委員會每隔幾年都會找一位小說家重新寫一部007小說，這些現代的新作，就寫出很不一樣的007，例如龐德有了「Q-Phone」（Mr.Q發明的手機），他就從自由自在的人變成手上有各種絲線的傀儡。

中央書局簡史

中央書局源於1921年蔣渭水發起的文化協會的倡議，前身中央俱樂部成立於1927年，現址於1948年開幕，歷經日據、戰後與當代，在經營71年之後，於1988年結束營業。現址一度破敗，到2016年由上善基金會接手。

俱樂部時期即開群眾募股風氣之先，由眾人集資成立。除了林獻堂，大多數成員都不到30歲，都出身仕紳或留日學生，以在異族的統治下開啟民智、傳承民族文化為志。

中央書局原是台灣首家在日據時期引進大量漢文書的書局，曾是全台規模最大的中文書局，雖名為書局，更是眺望世界的窗口及人文薈萃的藝文平台，許多台灣文學、藝術史的重要事件都在此間發生。作家巫永福更說，中央書局是台灣文學運動中心、是「台灣文化的梁山泊」。

詹宏志讀書會12本書單：

1.魯賓遜漂流記（Robinson Crusoe,1719），作者丹尼爾．笛福

2.科學怪人（Frankenstein or The Modern Prometheus,1823），作者瑪麗．雪萊

3.月光石（The Moonstone,1868），作者威廉．威爾基．柯林斯

4.環遊世界八十天（Le tour du monde en quatre-vingt jours,1873），作者儒勒．凡爾納

5.吸血鬼德古拉（Dracula,1897），作者布拉姆．斯托克

6.隱形人（The Invisible Man, 1897），作者赫伯特．喬治．維爾斯

7.人猿泰山（Tarzan of the Apes, 1912），作者Edgar Rice Burroughs

8.美麗新世界（Brave New World,1932），作者阿道斯．赫胥黎

9.一九八四（一九八四,1949），作者喬治．歐威爾

10.掉到地球上的人（The Man Who Fell to Earth, 1963），作者Tevis Walter

11.霹靂彈（Thunderball,1965），作者Fleming Ian