能不能發財看這次！他花7萬2豪買刮刮樂 結果超翻轉

農曆春節即將到來，不少民眾會買張刮刮樂試試手氣，希望刮出大獎好過年。日前一名男網友花了7萬2000元買了36張2000元的刮刮樂，博個一夕翻身的機會，結果曝光後，引發網友熱烈討論。

這名男網友在臉書社團「爆廢1公社」PO出自己買了36張2000元刮刮樂的照片，一共花了7萬2000元，並直呼「能不能發財看這兩條了！」

刮刮樂全數刮完後，原PO也公布中獎結果，只見他在紙上劃了許多正字記號，並寫下「本金72000」，實際刮出的中獎金額則為4萬5000元，原PO還在底下寫了大大的髒話，透露自己對結果的不滿意。