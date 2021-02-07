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能不能發財看這次！他花7萬2豪買刮刮樂 結果超翻轉
農曆春節即將到來，不少民眾會買張刮刮樂試試手氣，希望刮出大獎好過年。日前一名男網友花了7萬2000元買了36張2000元的刮刮樂，博個一夕翻身的機會，結果曝光後，引發網友熱烈討論。
這名男網友在臉書社團「爆廢1公社」PO出自己買了36張2000元刮刮樂的照片，一共花了7萬2000元，並直呼「能不能發財看這兩條了！」
刮刮樂全數刮完後，原PO也公布中獎結果，只見他在紙上劃了許多正字記號，並寫下「本金72000」，實際刮出的中獎金額則為4萬5000元，原PO還在底下寫了大大的髒話，透露自己對結果的不滿意。
文章曝光後，隨即掀起一陣熱議，網友紛紛回應「風有把錢吹到這間彩券行嗎」、「散買應該比較有機會打平或賺」、「看過幾個刮整本的，中獎金額都落在23000～28000」、「曾經排隊買刮刮樂的時候，排在我前面的買了一張2000，現場刮出十萬」。
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