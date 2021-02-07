遠東巨城發揮公益影響力 動員挽袖救血荒
受疫情及日前接連冷氣團來襲影響，民眾捐血量大幅下滑，全台血庫存量拉警報。在過年前夕，為了儲備充裕的醫療用血，Big City遠東巨城購物中心秉持遠東集團「取之於社會，用之於社會」理念，攜手世界華人工商婦女企管協會、新竹市樂麗扶輪社等團體與新竹市捐血中心，於日前舉辦大型捐血活動，出動5輛捐血車成功募集1,221袋，創大新竹區單日單點捐血紀錄。元宵節前，遠東巨城再舉辦兩場捐血活動(2月17日、2月20日)，呼籲民眾一起挽袖，為血庫貢獻一己之力。
遠東巨城每年臉書粉專上億人次的總觸及數為全台業界第一，這次善用強大社群數位力，透過臉書與App推播活動，推出捐血250cc.可獲得電影票或購物抵用券，立即獲得近百萬的粉絲與會員熱烈響應與轉發，透過虛實整合全面動員力，成功發揮粉絲效應。線上粉絲留言「捐完熱血再看電影吃美食補血」、「開年熱血公益就衝巨城了」揪團號召；線下逾千人到場力挺，更有年輕首捐族興奮表示早就約好同學，放寒假一起來捐血救血荒。
巨城人也發揮「利他互助與社會共創共榮」的企業文化，從保全、清潔、專櫃到後勤各單位，同仁自發性利用休息空檔，加入捐血行列，隊伍間也有休假同事帶著家人共襄盛舉，不分內外響應公益、散播愛心。2020年遠東巨城獲得「HR ASIA亞洲最佳企業雇主獎」與「AREA亞洲企業社會責任獎人力投資獎」雙獎項，正是對巨城團隊重視的社會正向影響力，在「服務工作價值認同」以及「健康概念深植於心」獲得各方肯定。
遠東巨城購物中心投入公益捐血活動不遺餘力，去年2月及10月分別募集單日單場近1,100袋熱血，一舉獲得「捐血績優機關社團及企業獎」，並持續累計民眾愛心，年度成功募得8,139袋創歷史新高；開幕至今總計募集近20,000袋超過450萬cc.熱血，每年捐血量成長皆超過6成，堪稱全台最熱血的購物中心。
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