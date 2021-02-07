快訊

一張圖看天氣！ 春節這兩天最不穩 恐有大雨雷擊強陣風

不想當天龍人！台北市人口外流 1月跌破260萬大關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一張圖看天氣！ 春節這兩天最不穩 恐有大雨雷擊強陣風

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」預報未來天氣。圖／取自報天氣粉絲團
中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」預報未來天氣。圖／取自報天氣粉絲團

中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」預報，明後天上班東北季風報到，北部、東北部天氣轉涼且有雨勢，小年夜、除夕兩天鋒面接近，天氣不穩定，可能出現瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，提醒民眾多加留意。

氣象局表示，周一、周二上班天先有一波東北季風報到，北部、東北部天氣會稍稍轉涼，大台北及東半部地區降雨增多，北海岸及宜蘭局部雨勢會較明顯，提醒在地民眾留意；中南部地區變化不大，還是白天陽光遍撒、感受溫暖、日夜溫差大的天氣。

周三小年夜至除夕這兩天就要特別留意了，氣象局說，小年夜白天鋒面接近，天氣將轉趨不穩定，北部東半部地區為有短暫雨的天氣，中南部地區則以多雲為主，不過降雨機率會略提升，建議外出攜帶雨具備用較為保險。

氣象局說，小年夜晚起受到鋒面影響，各地將轉為有陣雨或雷雨的天氣，目前資料顯示，降雨最明顯的時間約落在小年夜晚間至除夕白天，由於鋒面帶來不穩定的環境，因此台灣附近海域或陸地上，將可能出現瞬間大雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣現象，海面也有較大的風、浪，此外，金門、馬祖受到鋒面影響，也有低雲或霧影響能見度的機率，這些現象都可能對年節返鄉的交通上造成影響。

氣象局說，除夕晚間各地降雨有機會趨緩，隨後大年初一至年初三為東北季風影響天氣型態，北部東半部地區雲量較多，時有局部短暫雨，中南部則為多雲、有陽光露臉的天氣，迎風面北部東半部地區水氣要進一步減少要等到年初四，不過後期天氣的預測仍有變數。

氣象局

延伸閱讀

東北季風增強 基隆北海岸、宜蘭8日防大雨

鋒面來襲春節前半段濕搭搭 小年夜至除夕影響最大

春節遊花東必看！縱管處、東管處推交通防疫管制措施

北部濕冷到初三 初四初五好天氣

相關新聞

鋒面來襲春節前半段濕搭搭 小年夜至除夕影響最大

中央氣象局表示，台灣附近將有一道鋒面形成帶來水氣，周三小年夜及周四除夕影響最劇烈、天氣最差，全台明顯變天，各地都會出現降...

路況人潮上網一查便知曉 林佳龍：做足防疫安心遊

春節連續假期將至，將有一波南來北往及新春旅遊車潮，交通疏運進入高峰期。交通部長林佳龍今天表示，除針對陸、海、空運及鐵、公...

規模5以上地震今年已5次 氣象局：有發生頻繁趨勢

今天凌晨1時36分台灣東部海域發生芮氏規模6.1地震，這也是今年第5個規模超過5以上的地震，中央氣象局表示，去年至今年期...

國家警報連發原因找到了 氣象局：發布系統今年增為3套

今天凌晨1時36分台灣東部海域發生芮氏規模6.1地震，國家級警報半夜連發，有民眾甚至收到19次通知，許多民眾被手機警報震...

春節及情人節將至 婦援會：情侶不可讓對方拍性愛影片

春節及西洋情人節將至，婦女救援基金會向民眾提醒情侶或配偶在浪漫氛圍下發生性行為，要特別留意對方拍裸照、性愛影片可能產生風...

規模6.1地震全台有感 氣象局：未來3天恐規模4以上餘震

中央氣象局發布地震報告，今天凌晨1時36分台灣東部海域發生芮氏規模6.1地震，地震深度112公里。氣象局表示，此次地震主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。