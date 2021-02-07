一張圖看天氣！ 春節這兩天最不穩 恐有大雨雷擊強陣風

中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」預報，明後天上班東北季風報到，北部、東北部天氣轉涼且有雨勢，小年夜、除夕兩天鋒面接近，天氣不穩定，可能出現瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，提醒民眾多加留意。

氣象局表示，周一、周二上班天先有一波東北季風報到，北部、東北部天氣會稍稍轉涼，大台北及東半部地區降雨增多，北海岸及宜蘭局部雨勢會較明顯，提醒在地民眾留意；中南部地區變化不大，還是白天陽光遍撒、感受溫暖、日夜溫差大的天氣。

周三小年夜至除夕這兩天就要特別留意了，氣象局說，小年夜白天鋒面接近，天氣將轉趨不穩定，北部東半部地區為有短暫雨的天氣，中南部地區則以多雲為主，不過降雨機率會略提升，建議外出攜帶雨具備用較為保險。

氣象局說，小年夜晚起受到鋒面影響，各地將轉為有陣雨或雷雨的天氣，目前資料顯示，降雨最明顯的時間約落在小年夜晚間至除夕白天，由於鋒面帶來不穩定的環境，因此台灣附近海域或陸地上，將可能出現瞬間大雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣現象，海面也有較大的風、浪，此外，金門、馬祖受到鋒面影響，也有低雲或霧影響能見度的機率，這些現象都可能對年節返鄉的交通上造成影響。

氣象局說，除夕晚間各地降雨有機會趨緩，隨後大年初一至年初三為東北季風影響天氣型態，北部東半部地區雲量較多，時有局部短暫雨，中南部則為多雲、有陽光露臉的天氣，迎風面北部東半部地區水氣要進一步減少要等到年初四，不過後期天氣的預測仍有變數。