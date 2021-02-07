地震警報14發擾民 氣象局坦承計算誤差

7日凌晨1時36分發生台灣東部海域芮氏規模6.1地震，國家級警報連發14則，擾人清夢，引發各方批評。對此，氣象局坦承，是本次地震事件處於台灣東北較遠海域，以及地震速報系統產生「計算誤差」，才導致自動解算多次更新預警訊息發送，已立即針對系統自動偵測模組進行優化，避免重蹈覆轍。

十逾則警報深夜驚魂

台灣東部海域7日凌晨發生芮氏規模6.1地震，影響範圍包含宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市等18縣市，地震深度112公里，震央位於宜蘭縣政府東方85.1公里，最大震度宜蘭縣武塔、苗栗縣苗栗市4級。許多民眾半夜都被連發的10多則國家級地震警報驚醒，有不少網友表示警報多達14則。

臉書《報地震-中央氣象局》粉專也迅速湧進逾百則留言，有人表示「因為警報才醒過來的，真的很感謝有這樣的示警系統」、「謝謝通知，有響我就放心了」，但也有人質疑，應該震度4級（台北3級）以上地區才會收到警報，為何這次無感地區的人也收到多則警報？一起地震有需要這麼多則警報嚇人嗎？

已進行系統優化

鄭明典發文指出，地震速報系統偵測該起地震，經系統判斷達到地震預警門檻，就會透過我國災防告警系統（Public Warning System, 簡稱 PWS）針對告警範圍縣市發送地震預警訊息，隨著愈來愈多即時地震站的觀測資料傳回氣象局，地震速報系統會持續解算震源資訊，當預估地震規模或預估震央位置有明顯改變時，會再發送更新地震預警訊息。

鄭明典解釋，本次地震事件，由於地處台灣東北較遠海域(經度超過122.5度)，且震源深度頗深(超過 110 公里)，對於地震速報系統而言相對受限並受到計算誤差影響，致自動解算多次更新預警訊息並由PWS 進行發送。

為降低上述情事之發生機率，鄭明典表示，氣象局已立即對地震速報系統自動偵測模組進行優化改進，以避免單一地震事件發送多次地震預警訊息的情況再度發生，達到兼顧地震防災與利民之需求。

【更多精采內容，詳見 】