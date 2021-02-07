台61首座休息站坐落雲林口湖 林佳龍：希望打造更多座

交通部長林佳龍今到雲林口湖出席台61線西濱快速公路首座休息站剪綵典禮，林指出「在快速道設休息區是創舉，困難度也很高」。交通部去年12月鬆綁法令，全面展開評估計畫在北中南區設休息站，但由於須因地制宜，目前仍在盤點可行地點布建。

台61線西濱快速公路縱貫西部沿海地區，是全台最長快速公路，全長約301.8公里，除未收過路費，沿線也都沒有休息站，遊客表示上廁所、休息都需要特地下交流道繞到地方鬧區，非常不便。

林佳龍說，法令原規定省道不能設休息站，前年立委蘇治芬建議交通部應在台61線設休息站，提供用路人歇息、飲食空間，甚至吸引其進地方觀光。

林佳龍表示，去年交通部修正「公路附屬設施設置管理要點」新增開放快速公路、一般郊區公路設服務區或休息站，口湖休息站建置案因此出現曙光。

口湖休息站投入3千萬經費、花不到一年時間打造，今率全國之先風光落成，目前有10家雲林縣農漁業者進駐，除提供遊客品嘗在地美食的需求，也串接成龍溼地、椬梧滯洪池、台灣鯛生態創意園區等當地知名景點及嘉義布袋港形成沿海特色觀光區。