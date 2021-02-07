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鋒面來襲春節前半段濕搭搭 小年夜至除夕影響最大

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台灣附近將有一道鋒面形成帶來水氣，周三小年夜及周四除夕影響最劇烈。本報資料照片
台灣附近將有一道鋒面形成帶來水氣，周三小年夜及周四除夕影響最劇烈。本報資料照片

中央氣象局表示，台灣附近將有一道鋒面形成帶來水氣，周三小年夜及周四除夕影響最劇烈、天氣最差，全台明顯變天，各地都會出現降雨，春節假期前半段天氣「濕搭搭」，中南部初二、北部初三以後雨勢逐漸緩和，轉為多雲到晴天氣。

中央氣象局預報員官欣平表示，明後兩天受東北季風增強影響，北台灣轉涼，桃園以北及東半部地區有降雨機會，其中北海岸及宜蘭降雨較為持續，可能出現局部較大雨勢，其他地方多雲到晴，各地低溫14至18度，北部、東半部高溫略降至22至24度，中南部仍有26至28度，日夜溫差大。

周三小年夜將有一道鋒面形成，水氣增加，官欣平說，小年夜下半天至除夕上半天是鋒面影響最明顯時刻，各地雲量隨著鋒面靠近而增多，全台都有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部有較大雨勢，中南部則是局部雨勢，不會長時間陰雨綿綿；除夕下半天鋒面通過換東北季風影響，中南部雨勢緩和轉為多雲天氣，初一水氣、雲量仍多，初二後就會「透光」恢復多雲到晴天氣。

官欣平表示，北台灣受東北季風影響，水氣會一直延續到初三，但除夕過後雨勢會愈來愈小，降雨範圍也會逐日遞減，初二時雨勢就會縮小到桃園以北，以基隆北海岸及宜蘭地區為主，初三開始北部天氣整體偏向多雲小雨。目前初判周四以後也沒有較強冷空氣跟明顯水氣，春節後期各地天氣應是多雲到晴，只有山區可能降雨，各地氣溫都偏暖，白天高溫會有26度以上，低溫約14至19度左右。

近期空品連日拉警報，今天西半部有20多站「紅害」，環保署表示，明天中南部位於下風處，汙染物仍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度升高，雲嘉南及高屏地區仍為「紅色警示」等級，預估要等到小年夜鋒面帶來雨勢以後，空品才能因降雨洗除作用得到改善。

氣象局 低溫

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