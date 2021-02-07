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讓中南部孩子吸空汙 8縣市環團點名環署長張子敬下台
中彰投雲嘉南高屏八縣市環團共同要求，內閣年後改組，撤換環保署長張子敬。環團呼籲行政院院長蘇貞昌，主要訴求「不能再讓中南部孩子吸空汙！」
環團指出「周日不美麗」根據環保署空品監測網，雲林斗六孩子們竟在清晨4點被PM2.5 毒害，濃度106μg/m3（微克／立方公尺）清晨6點台南的善化、台南和安南三測站也紫爆破百，嘉義新港99也受害。上午10點台南125善化122形同滅絕台南超級紫爆。午後1點破百紫爆蔓延到高雄，輪到橋頭破百102。總計9小時雲嘉南高連環破百大紫爆。
環團指出，2月5日環保署網站上台電龍井站殘缺的PM2.5濃度圖，下午5點PM2.5高達231µg/m³ 應該已破近年最高紀錄了!!
環團包括台灣健康空氣行動聯盟、南部反空汙大聯盟、台灣生態學會、台灣護樹團體聯盟、雲林縣耘林藝術人文生態關懷協會、雲林縣淺海養殖發展協會、台南市空汚防護自救會、屏東環保聯盟、彰化縣醫療界聯盟。環團指出，行政院長蘇貞昌昨表示，年後內閣改組沒有黑名單。但環團強調「中南部環團有黑名單」要求撤換環保署長張子敬，中南部不能再讓中南部孩子吸空汙。
環團指出，蘇貞昌應該非常慚愧，中南部人民被迫在紫爆空品下呼吸一個月以上，中央治霾團隊漠視人命，人民不能等，清除空汙、維護人民健康不能拖。無人負責不如換政府！ 蘇揆如不撤換張子敬，就要自己扛起所有環境迫害、毒傷台灣的責任！
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