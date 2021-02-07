空汙將延續至小年夜 燃煤電廠2天減少發電70%

延續昨天台灣中北部地區空品不佳情形，汙染團今日逐漸南移至中南部縣市，為因應空品狀況，環保署表示，與各地方政府已持續多日執行相關應變工作，包含啟動跨部會、跨縣市應變機制，由經濟部、科技部、教育部等相關部會共同督促所轄單位減排降載與宣導健康防護，尤其相關燃煤電廠機組自6日零時至7日中午減少發電合計達70％。

環保署說明，今日台灣整體環境偏東風影響，西半部風速較弱，加上地面輻射冷卻，汙染物容易累積不易垂直擴散。雖中部以北因風速增強，空氣品質逐漸改善，但由於風向往南吹，昨日中北部汙染物會被挾帶南下累積，下風處的中南部地區空氣品質仍然偏差。

環保署說，明天東北風增強，整體空品略有改善，但可能需到10日後東北風增強及降雨機率增加，才能大幅好轉。空品不佳期間仍持續進行應變工作，特別是這兩天，協和、林口、台中、麥寮及興達等電廠自昨日凌晨起皆持續降載減排，其中台中電廠10部機停5部、興達電廠4部燃煤機組停3部，甚至排放濃度與燃氣電廠相當的林口電廠今年亦首度配合降載，整體燃煤電廠機組降載減少發電合計達70％，合計這二天共降載22廠次，減發電度數已超過2億度。

此外，環保署說，今日地方政府亦大力執行減排應變措施，屏東縣環保局長顏幸苑也親自領軍，兵分多路展開砂石疏濬專區及工業區稽查工作；台南環保局除查核各種營建逸散性污染源外，並通報21個工業區及大型工廠及營建工地做好預防措施，其中58家工廠已進行降載或減排；高雄則是要求7家汽電共生廠及電弧爐業者降載或減排，24家工廠提升防制設備效能，以及100餘處工地與堆置場加強空汙防制。

環保署表示，預估西部整體空氣品質需等到小年夜鋒面帶來降雨才能大幅改善，與地方政府除對汙染源持續管制外，也請民眾配合政府宣導，盡量做好自我防護，並請多利用大眾交通工具，減少汙染物排放。