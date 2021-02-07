北部濕冷到初三 初四初五好天氣

小年夜鋒面來襲，全台有雨至除夕中午，北部濕冷則到初三，初四、初五天氣好轉。氣象專家吳德榮指出，小年夜鋒面逐漸接近，降雨機率漸增，影響至除夕中午，下午起好轉。天氣風險公司總監賈新興則表示，年初三中午過後，各地天氣逐漸好轉，全台都較穩定的天氣預計持續至初四、初五，全台白天溫度約25、26度。

北部濕冷到初三

中央氣象局表示，8日東北季風稍增強、9日受東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，桃園以北及東半部有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴。

中央大氣系兼任副教授吳德榮指出，根據最新模式模擬的春節期間天氣：小年夜(10日)鋒面逐漸接近，降雨機率漸增，晚上鋒面的對流性雲層移入，影響至除夕(11日)中午，為局部地區帶來明顯降雨，除夕下午起好轉，中南部雨先停歇，北部及東半部仍有零星降雨的機率。

初四、五天氣好轉

吳德榮表示，年初一至初三(12日至14日)受東北季風影響，北部及東半部偶有局部短暫雨，中南部則是晴時多雲的天氣；北濕涼、中南部舒適，各地早晚微冷。年初四、初五(15、16日)天氣好轉，各地白天晴朗舒適，夜間因輻射冷卻，清晨天氣很冷。但因期末模擬有較大的不確定性，還需持續觀察最新資料。

賈新興表示，年初一、初二受微弱東北季風影響，北部、東北部有局部短暫雨機會，中南部天氣則相對晴朗穩定，由於過年期間沒有很強的冷空氣，北部、東北部空曠地區溫度約15、16度，白天溫度接近20、21度，中南部則因前幾日雲量稍多，空曠地區溫度約16、17度，白天溫度接近23、24度，不會太冷。

賈新興指出，年初三中午過後，各地天氣逐漸好轉，北部、東北部轉為陰時多雲的天氣，全台都較穩定的天氣預計可持續至初四、初五，初四、初五全台白天溫度約25、26度。

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