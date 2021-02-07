路況人潮上網一查便知曉 林佳龍：做足防疫安心遊

春節連續假期將至，將有一波南來北往及新春旅遊車潮，交通疏運進入高峰期。交通部長林佳龍今天表示，除針對陸、海、空運及鐵、公路，電信、郵政與觀光等嚴加落實防疫，請民眾共同配合外，也請大家不要有過多壓力，只要防疫做足、避開人潮多的地方仍可出遊。

「高速公路1968」APP除有即時路況，今年也更新人流管制提醒，新增車位資訊燈號，林佳龍說，民眾出門前，可先上網查看即時情況，提早規畫行車路線。

林佳龍表示，交通部負責防疫專案中的交通國家隊，配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，各大眾運輸出入場站或密閉車輛空間皆落實嚴格防疫，包括入站前量體溫、加強使用消毒液消毒手部，乘客須戴口罩搭乘等，讓防疫零漏洞。

「防疫不鬆懈」林佳龍指出，民眾只要配合做好防疫措施，就毋須過度緊張，仍能正常活動，可透過網路及APP查詢即時路況、風景區人潮資訊等，掌握最新路況和人流，防疫安心遊。