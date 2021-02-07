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農藥實名制惹怒農民與業者 業者疾呼：勿汙名化農藥

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣植物保護商業同業公會理事長郭永俊指出，劇毒農藥已剩下9種，4種作為薰蒸使用並沒有販售，另外3支為粒劑與2種液劑，使用必須經由代噴業者，販售時也要登記。記者陳弘逸／攝影
屏東縣植物保護商業同業公會理事長郭永俊指出，劇毒農藥已剩下9種，4種作為薰蒸使用並沒有販售，另外3支為粒劑與2種液劑，使用必須經由代噴業者，販售時也要登記。記者陳弘逸／攝影

行政院農委會今年1月預告修正農藥管理法，規範購買農藥須實名制，農藥經銷商與業者必須登記身分證字號並每天申報，由於法規與實際情況相違，引起屏東植物保護商業同業公會、農民反彈。屏東縣農業處表示，縣府會收集民眾疑慮與建議，向相關單位反映。

屏東縣植物保護商業同業公會理事長郭永俊指出，化學藥劑可分為一般成藥與劇毒農藥，目前劇毒農藥已剩下9種，4種作為薰蒸使用並沒有販售，另外3支為粒劑與2種液劑，使用必須經由代噴業者，販售時也要登記，這點可以認同，但要將實名制擴大到一般用藥就相當不合理。

郭永俊表示，有部分量販或超市業者販售的殺蟲藥劑中，與部分農藥行的藥品相同，但農藥經銷商與業者需要實名制與每天申報，但一般超商業者卻不用，這是對農民與業者的不公平對待。

郭永俊還說，業者販售的是政府規範的合法農藥，農民也是最常與農藥接觸的行業，若目標為農藥減半或總量管制，就會影響農產，因此，政府應該要重視的是食農教育，而非只加強管制，只會更加擾民，也會加深民眾對農藥的誤解。

屏東農藥行業者說，先前要求申報時，10名前往購買農藥的農民，大概只有1至2名會願意留下資料，還是在業者不斷勸說情況下才勉強接受。

屏東農藥行業者還說，現行法規與台灣農藥已經走向低毒時代，甚至有農民認為藥性太低，使用在作物上效力減弱，不明白政府出於何種原因要汙名化農藥，更應重視劑量、殘留量多寡問題。

農業處表示，目前仍在宣導階段，縣內從農年紀偏高，推行上可能會遇到困難，縣府會陸續蒐集民眾疑慮，也向相關單位反映。

業者認同劇毒農藥必須登記，但一般農藥符合政府規範，由合法業者販售，部分藥劑與量販或超市販售相同，卻只規範農藥行，此舉業者認為相當不合理也不公平。記者陳弘逸／攝影
業者認同劇毒農藥必須登記，但一般農藥符合政府規範，由合法業者販售，部分藥劑與量販或超市販售相同，卻只規範農藥行，此舉業者認為相當不合理也不公平。記者陳弘逸／攝影

屏東縣 農民 實名制

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