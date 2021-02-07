近3年來空品最差的一天 台南PM2.5破120達紫爆

不少人今天起床一看到窗外又是灰濛濛一片，台南市環保局表示，根據環保署的監測資料顯示，台南市今天多個測站PM2.5濃度超過100，其中台南測站更達到紫爆的125，為近3年台南市空品最差的一天。

環保局表示，從上個月寒流結束後，自16日起，就沒有強烈的北風，西半部風速大幅降低，且在台灣海峽形成背風迴流，夾雜福建沿海之空汙進入，已連續18日啟動跨局處應變小組，持續執行污染源的管制，今天包括台南、安南、善化、新營、麻豆、北門等全市6個空品測站的空品指標（AQI）全達「紅害」不健康等級。

台南市空汙防護自救會召集人陳建明則表示，連日空汙政府卻拿不出辦法，包括目前台電燃煤發電廠配合空汙降載部分，仍停留在道德勸說，並沒有一套嚴格的實施標準，這可能牽涉到國內的電力供應問題，但必須要以天然氣取代燃煤，政府卻一直沒有強力的行動。

此外，台南空汙最嚴重的是9月到隔年的3月，陳建明表示，為了孩子的健康著想，一直呼籲政府將現行每年12月舉辦運動會的時間挪移到空汙較不明顯的季節，但政府也一直沒有回應，「為了下一代，真的不能再等下去」，不能讓孩子持續受空汙影響而「被自殺」

環保署在台南市共設有台南（中西區）、安南、善化及新營4個測站（麻豆與北門為移動式測站），今天監測的結果，其中台南站在上午5時，PM2.5的濃度就到飆到102μg/m3（微克／立方公尺），之後持續上升，到10時已達125，而安南測站在9時也達到114，善化測站為122。

環保局表示，去年全年的空氣品質都不錯，一整年都沒出現紅害等級（AQI＞150）， PM2.5（空氣懸浮微粒）也都小於54.5μg/m3（24小時平均），108年全年則有18站次（一天一站統計）的PM2.5突破54.5μg/m3，但今年的空品相當差，受到氣候條件等因素影響，至今已有16站次PM2.5突破54.5μg/m3，預估今年可能會超過108年的18站次，而今年以來PM2.5之前都還能維持在每小時100μg/m3以下，但今天各站紛紛破百，更衝破125，達到紫爆程度（紫爆為過去對空汙的評量）。