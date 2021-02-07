白沙岬20多棵南洋杉遭「砍頭」 航港局：未來將更謹慎

桃園市定古蹟白沙岬燈塔區內20多棵10公尺高的南洋杉近日遭「砍頭」，挨批「這是砍樹、不是修剪」，航港局今天表示，白沙岬燈塔園區內樹木過高，為避免風雨吹倒樹木，影響遊客安全，故進行修剪，未來將徵詢專家意見，以更友善的方式處理。

航港局表示，白沙岬燈塔修剪樹木前，已洽相關單位確認，園區樹木並未列入樹木保護列管清冊，亦非屬林務局保安林地範圍；因園區內種植的南洋杉生長速度快，又是淺根樹種，容易被風雨吹倒，原本高度目測已達4至5層樓高，為避免汛期、颱風季造成樹木壓垮涼亭，或枝葉由高處落下影響遊客安全等情事，修剪有其必要性。

至於民眾關切將南洋杉剃頭部分，航港局說，日後對於樹木修剪工法將更審慎，徵詢專家意見建議方案辦理。