玉山「天雷玉石」移置塔塔加 遊客樂拍偽攻頂照

原本設置在玉山主峰頂的英文石牌「Mt. Jade Main Peak」，2013年遭雷擊斷裂，去年移往塔塔加排雲登山服務中心，並取名「天雷玉石」作為高山雷擊教育素材，還提供等比例的玉山主峰石碑圖板及實景，讓未能攻頂的遊客如臨峰頂拍照留念。

玉山國家公園管理處指出，該塊「Mt. Jade Main Peak」石牌是用花崗岩刻製，2006年就設在海拔3952公尺的玉山主峰頂，未料2013年遭雷擊而斷裂，雖經多次修復但仍見裂痕，因此去年進行更新，並將遭雷擊石牌移至排雲登山服務中心展示。

而排雲登山服務中心是查核山友入園許可的服務場所，也提供登山諮詢和宣導，玉管處因此將「天雷玉石」搭配等比例的玉山主峰石碑圖板和實景布幕營造為登山安全教育展示區，藉由裂損石牌展示雷擊威力，並進行高山雷擊預防安全教育。

玉管處表示，打雷時應避免待在山頂、山脊或陡坡，移往緩坡或平坦處；身體放低，找到比自己高的遮蔽物，但別找孤樹或電塔等孤立物；金屬及水會導電，別碰潮溼物品或手持傘、登山杖等金屬物暴露在空曠地區，遠離金屬物至少30米。

若無法找到遮蔽物，趕緊取出塑膠袋等絕緣物蹲在上面，雙腳併攏、放低頭、遮住耳朵，全身只讓雙腳跟地面接觸，切勿平躺；另縱走行程應避免在空曠處紮營，行進間隊伍若遭遇雷擊，隊員之間應各自盡速尋找遮蔽，且彼此間隔至少30米。