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台東縣74家醫療院所免費篩檢肝炎 確診C肝藥費健保給付

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導

台東縣衛生局宣布，已協調全縣74家醫療院所免費篩檢肝炎，其中包括16鄉鎮市衛生所，另有7家治療C型肝炎醫療院所，配合國家消除C型肝炎政策，凡45歲至79歲、原住民40歲至79歲皆可接受終身1次B、C型肝炎免費篩檢，一旦確診C肝，藥費約20萬元全由健保給付。

7家治療C型肝炎醫療院所包括台東馬偕紀念醫院、台東基督教醫院、衛福部台東醫院、台北榮總台東分院、關山慈濟醫院、路加診所及和意診所。

衛生局表示，研究發現近5成C肝感染者不知患病，因多數沒有明顯症狀，透過篩檢才能發現。現代肝炎篩檢非常簡便，不須空腹等候檢查，只要抽血即可得知結果，目前全縣74家醫療院所包括16鄉鎮市衛生所、58家醫療院所，可就近篩檢。

全民健保從108年起無論是否出現肝纖維化症狀，都會給付C型肝炎口服新藥治療，副作用小，只需服用2至6個月，治癒成功率超過97%，藥物費約20萬元全額由健保給付。

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