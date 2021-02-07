快訊

松聯豹哥發跡眷村三分天下 竹聯四海總動員送最後一程

籲地震警報系統快改善 侯友宜：民眾真得很害怕

中央社 / 新北7日電

今天凌晨國家級地震警報10多則狂響，驚醒許多民眾。新北市長侯友宜說，希望系統能盡快改善，不然民眾真得很害怕；作為市長第一時間就是確認有無災情，希望大家都平安。

新北市長侯友宜上午到汐止區金龍市場視察防疫工作後接受媒體聯訪，針對凌晨國家級地震警報10多則狂響，侯友宜說，很多新北市民在睡夢中被驚醒，又因響太多次而感到不安心，中央氣象局事後已說明是系統出狀況，盼能盡快改善，不然民眾真得很害怕。

侯友宜表示，他在第一次響起時就開始查證，掌握有無災情狀況，確認民眾一切都平安，這才是最重要的。

此外，媒體詢及昨天高雄市議員黃捷罷免案未通過，侯友宜說，法律賦予民眾選擇的權利，絕對尊重民意，罷免案過後，就各司其職，扮演好自己角色並做好工作。

侯友宜

延伸閱讀

新北2金牌社區獲獎 侯友宜：再拚全國農村冠軍

沈富雄：趙少康若選總統 2024宣誓就職的會是他

延後4天開學打亂計畫 侯友宜：能體會家長心情

侯友宜慰問消防義交 新北警方春節加強查賭防竊

相關新聞

規模5以上地震今年已5次 氣象局：有發生頻繁趨勢

今天凌晨1時36分台灣東部海域發生芮氏規模6.1地震，這也是今年第5個規模超過5以上的地震，中央氣象局表示，去年至今年期...

國家警報連發原因找到了 氣象局：發布系統今年增為3套

今天凌晨1時36分台灣東部海域發生芮氏規模6.1地震，國家級警報半夜連發，有民眾甚至收到19次通知，許多民眾被手機警報震...

規模6.1地震全台有感 氣象局：未來3天恐規模4以上餘震

中央氣象局發布地震報告，今天凌晨1時36分台灣東部海域發生芮氏規模6.1地震，地震深度112公里。氣象局表示，此次地震主...

地震警報逾十連發 鄭明典：3因素致系統解算多次

今天凌晨不少民眾被細胞廣播訊息的連續十多連發驚醒，有人抱怨擾民、訊息關不掉，但也有不少人打趣「終於不再是國家級邊緣人」，...

白沙岬20多棵南洋杉遭「砍頭」 航港局：未來將更謹慎

桃園市定古蹟白沙岬燈塔區內20多棵10公尺高的南洋杉近日遭「砍頭」，挨批「這是砍樹、不是修剪」，航港局今天表示，白沙岬燈...

玉山「天雷玉石」移置塔塔加 遊客樂拍偽攻頂照

原本設置在玉山主峰頂的英文石牌「Mt. Jade Main Peak」，2013年遭雷擊斷裂，去年移往塔塔加排雲登山服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。