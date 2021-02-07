籲地震警報系統快改善 侯友宜：民眾真得很害怕

今天凌晨國家級地震警報10多則狂響，驚醒許多民眾。新北市長侯友宜說，希望系統能盡快改善，不然民眾真得很害怕；作為市長第一時間就是確認有無災情，希望大家都平安。

新北市長侯友宜上午到汐止區金龍市場視察防疫工作後接受媒體聯訪，針對凌晨國家級地震警報10多則狂響，侯友宜說，很多新北市民在睡夢中被驚醒，又因響太多次而感到不安心，中央氣象局事後已說明是系統出狀況，盼能盡快改善，不然民眾真得很害怕。

侯友宜表示，他在第一次響起時就開始查證，掌握有無災情狀況，確認民眾一切都平安，這才是最重要的。

此外，媒體詢及昨天高雄市議員黃捷罷免案未通過，侯友宜說，法律賦予民眾選擇的權利，絕對尊重民意，罷免案過後，就各司其職，扮演好自己角色並做好工作。