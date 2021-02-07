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凌晨地震警示被罵翻 台中人：吵死總比壓死好！
剛跨過台南地震5周年，隔天2月7日凌晨1點36分發生規模6.1地震，中部地區民眾在1分鐘內收到3則國家防災簡訊，多數從睡夢中驚醒「以為震央發生在我家」還有不少在921地震受到創傷民眾說「地震時間跟921好近」20年前的震撼又回來了！台中小英志工群組則有人說，還有人罵氣象局吵死人，但「吵死總比被壓死好！」支持氣象局警示。
今天凌晨1點36分地震，在宜蘭縣政府東方85.1公里 ，位在台灣東部海域，地震深度112公里，芮氏規模6.1。
中部知名建築師謝文泰在第一時間就在臉書發文，他人在北埔「被地震搖到懷疑人生」底下留言說，連續3通簡訊，瞬間警示聲，在半夜狂響「嚇差一點跌下床」「還以為震央就在我家」「國家級溫馨提醒。」
921大地震，發生在凌晨1點47分，與7日的地震相差約10分鐘，豐原一名社區總幹事說，真的嚇出一身冷汗， 20年前狂震的記憶又回來了。不過以前民眾面對巨震，不知所以，昨天是地震還沒搖「手機先震」但很有安全感。
台中小英志工群組中，有人對網路不斷又酸又罵氣象局抱不平，指出20年前的921大地震中部民眾被巨震搖醒，看到自己的屋子倒塌、家人被壓死，有生以來的驚駭難以形容，氣象局發出的警示，讓經歷過921大地震的人深覺「吵死總比被壓死好！」
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