規模5以上地震今年已5次 氣象局：有發生頻繁趨勢

今天凌晨1時36分台灣東部海域發生芮氏規模6.1地震，這也是今年第5個規模超過5以上的地震，中央氣象局表示，去年至今年期間，大規模地震確實有發生頻率較為頻繁的趨勢，將會持續觀察。

今年1月起大規模地震頻繁，根據氣象局統計，1月9日台灣東部海域發生5.7地震、1月17日台灣東南部海域發生5.4地震、1月25日台灣東部海域發生5.2地震、1月28日台東近海發生規模5地震。

氣象局地震測報中心主任陳國昌說，地震沒辦法預測，但可以從趨勢來觀察，去年開始大規模次數地震就比往年要多，但是中小規模地震比往年少，整體來說能量應該可以平衡，去年很多人說地震偏少要注意能量釋放沒有完全，實際上根據統計，規模5至6地震的長期平均值為每年18次，去年有25次，規模超過6的長期平均值為每年2.3次，去年則有4次。

陳國昌說，大地震跟小地震的能量釋放程度差很多，以去年情形來看，目前看起來還沒有確切說法可以證明能量釋放未完全的說法，可能要有更多資料，但至少較大地震次數遠超過長期平均值，而今年延續去年情況甚至更頻繁，因為以規模5至6地震的長期平均值每年18次來說，一個月平均1.5次，但今年才一個多月就發生4次，加上今天凌晨就有5次，地震活動顯然比以前還要頻繁一些，至於後續會有哪些發展，還要繼續觀察。

陳國昌指出，此次地震位置發生在隱沒帶型的地震，去年到今年之間，隱沒帶型地震發生次數非常多，今年1月9日發生的規模5.7地震，差不多也是在今天凌晨地震的位置，深度也有70多公里，1月25日也發生規模4.8地震，深度快100公里，都是屬於隱沒帶型地震。

陳國昌說，今年台灣周邊的隱沒帶型地震比往年都要活躍，關於這一點氣象局會特別注意，但隱沒帶型地震如果規模大但深度很深，對於台灣來說可以不用太過緊張，而隱沒帶愈偏北愈深，震源位置也會愈深，因此怕的是在隱沒帶偏淺的位置發生地震，較靠近台灣的位置是在宜蘭跟花蓮交界處，如果靠近沿海或在陸地偏淺的位置約40多公里處發生規模較大的地震，就可能對陸地或都會區造成影響。