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國家警報連發原因找到了 氣象局：發布系統今年增為3套

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國家警報連發原因找到了 氣象局：發布系統今年增為3套

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天凌晨1時36分台灣東部海域發生芮氏規模6.1地震，國家級警報半夜連發。圖／讀者提供
今天凌晨1時36分台灣東部海域發生芮氏規模6.1地震，國家級警報半夜連發。圖／讀者提供

今天凌晨1時36分台灣東部海域發生芮氏規模6.1地震，國家級警報半夜連發，有民眾甚至收到19次通知，許多民眾被手機警報震到驚醒。中央氣象局表示，今年1月國家警報發布系統從一套新增為三套，希望讓效率更好、運作更穩定，但因為設定出現誤差才導致今天凌晨警報連發，未來將妥善修正。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，國家警報過去只有一套發布系統，但為了符合資安要求需要備援系統，今年一月新增為三套發布系統，運作效率增加，且也比較保險，因為三套系統為獨立運作，如果其中一套系統無法運作，其餘兩套系統也能發揮功能。

陳國昌說，雖然運作模式相同，但三套系統在參數計算上有時候不一定會有相同結果，造成昨晚三套都發布警報，且每一套可能都發布三、四次以上，因為此次震央在外海，而系統機制運作邏輯是第一報先出去後，第二報計算結果若規模跟上一報相差0.5以上、或震央位置相差20公里以上，就會再一次自動發布修正報告。

陳國昌說，以前很少遇到這樣狀況，但因為這次地震深度太深，實際上這次地震第一報原本說在淺層，一直到第四報都還在修改震源、震央位置及規模大小，整個參數都在修改，而一但修正超過發布警報的門檻值，就會再次自動發布警報。

陳國昌指出，以前只有一套發布系統時，很少發生這樣狀況，但現在三套系統平行運作，原則上效率更好、更穩定，未來會妥善處理，只要透過修改設定，就不會讓相同狀況再發生。

地震 氣象局

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