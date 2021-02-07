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支持本土小農 內政部力推合作社採買農特產

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
台灣省肉品運銷合作社架設「自然豬」品牌網站，行銷本土豬肉加工品。圖／擷自「自然豬」網站
台灣省肉品運銷合作社架設「自然豬」品牌網站，行銷本土豬肉加工品。圖／擷自「自然豬」網站

農曆春節將至，對於圍爐與走春的伴手禮，使用的食材也備受關注。內政部推薦國內許多農業合作社，提供優良的本土農特產，讓大家買得開心、吃得健康，安心過好年。

內政部表示，近來政府大力推廣國產豬肉，歡迎喜愛豬肉的消費者，以實際行動支持本土養豬業者，踴躍向全國各地的養豬合作社購買本土優質豬肉及相關肉製品。例如，台灣省肉品運銷合作社結合精銳的養豬社員，在台灣動物科技研究所與財團法人中央畜產會的輔導下，用心飼養出健康活力的豬隻，並研發相關的優質豬肉加工品，並架設「自然豬」品牌網站（http://www.naturalmeat.com.tw/），打造優質國產豬品牌，以多元方式行銷本土豬肉加工品。

為提升本土合作社能見度，內政部表示，每年都會辦理優良農特產品展售會，邀集全台優良、具特色的合作社及小農共同參展，讓民眾可以直接購買安全衛生的新鮮食材。內政部說，歡迎民眾在農曆春節期間，利用採買年貨及走春旅遊的場合，向在地合作社購買年菜或農特產，共同實踐綠色消費，支持本土小農（相關資訊可至台灣農業合作社聯合社網站瀏覽查詢，網址為http://www.ftpac.org.tw/）。

合作社是一群在生活或生產上有共同需求的人，透過集體組織與民主參與的方式互助合作，以謀求共同經濟利益與生活改善的事業體。內政部說，希望藉由輔導扶植合作事業，不僅能讓具共同理念的眾人提升經濟地位，也讓民眾充分發揮關心自己、體恤他人、疼惜環境的精神。

內政部統計，我國目前將近有4千個合作社（場），業務範圍涵蓋生產、運銷、供給、利用、勞動、消費、公用、運輸、保險及合作農場等各種領域，民眾如想進一步認識合作社，可至內政部合作事業入口網（https://coop.moi.gov.tw/cphp/）瀏覽查詢。

內政部 春節

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