國人罹癌時鐘加速！女性乳癌飆最快 醫籲定期檢查

衛福部國民健康署去年公布2017年「癌症發生資料登記」數據，發現國人罹癌時鐘從2016年的每4分58秒就有1人，快轉加速為4分42秒就有1人罹癌，其中女性乳癌發生率飆升最快，台中榮總埔里分院呼籲婦女應定期接受檢查防範。

台中榮民總醫院埔里分院指出，根據國民健康署去年公布最新癌症發生資料登記報告，2017年罹癌時鐘再度快轉，從2016年的每4分58秒就有1人罹癌，變成4分42秒就有1人罹癌，相比之下罹癌人數增加5852人，罹癌率提高約5.2%。

其中，女性乳癌發生率飆升最快，從1996年每10萬人口約有30人（發生率0.03%），到2017年飆升至每10萬人口約有79人（發生率0.0789%），發生率在21年來成長逾2.5倍，同時乳癌更位居女性十大癌症的第一名。

埔榮一般外科表示，乳房攝影（Mammography）是世界衛生組織（WHO）推薦具醫學實證的乳癌篩檢工具，國健署依國際研究發現每2年1次乳房攝影檢查可降低4成乳癌死亡率，因此婦女應定期接受乳房攝影檢查，有助提早發現及治療。

而政府近年推動四癌篩檢服務，中榮埔里分院除與地方衛生所合作，提供乳房攝影巡迴車至大埔里地區定點檢測，去年更在院長徐慰慈支持下引進新型數位乳房攝影儀器進行高解析影像、快速、舒適且低劑量的檢查，縮短城鄉醫療差距問題。