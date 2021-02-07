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西半部空品霧濛濛！ 台南嘉義「全境紅害」 北部也危險

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天西半部空品不佳。圖／取自空品監測網
今天西半部空品不佳。圖／取自空品監測網

西半部空品霧濛濛，環保署上午9時監測，全台共有18「紅害」，集中彰化至高雄一帶，台南、嘉義「全境紅害」最嚴重，另有36站「橘警」，分布在台北至屏東，環保署預估，今天北部空品短時間也可能達到紅害等級。

環保署表示，今天環境風場為偏東風，西半部水平擴散差，加上清晨受輻射冷卻效應影響，垂直擴散條件亦差，汙染物易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高。中部、雲嘉南及高屏空品區為「紅色警示」等級，北部、竹苗空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，北部空品區短時間可能達紅色警示等級，澎湖地區為「普通」等級，宜蘭、花東空品區為「良好」等級。

環保署說，8日東北季風稍增強，北部地區為迎風面，擴散條件稍轉佳，中南部地區位於下風處，汙染物仍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。中部、雲嘉南及高屏空品區為「紅色警示」等級，北部及竹苗空品區為「普通」等級，宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

9日環境風場逐漸轉為偏東風，位於背風面的中部空品區以南擴散條件轉差，汙染物易累積；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。雲嘉南及高屏空品區為「紅色警示」等級，中部空品區為「橘色提醒」等級，竹苗空品區為「普通」等級，北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

環保署 紅害 空氣品質

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