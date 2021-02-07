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規模6.1地震全台有感 氣象局：未來3天恐規模4以上餘震

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規模6.1地震全台有感 氣象局：未來3天恐規模4以上餘震

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天凌晨宜蘭外海規模6.1地震。圖／國家災害防救科技中心
今天凌晨宜蘭外海規模6.1地震。圖／國家災害防救科技中心

中央氣象局發布地震報告，今天凌晨1時36分台灣東部海域發生芮氏規模6.1地震，地震深度112公里。氣象局表示，此次地震主因是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊下所造成的隱沒帶型地震，未來三天可能有規模4以上的地震發生，應該不會太頻繁，但民眾仍要留意。

氣象局地震測報中心技正吳建文表示，今天凌晨1時36分東部海域發生芮氏規模6.1地震，主因是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊下所造成的隱沒帶型地震，幾乎全台有感，達到一至四級的震度標準，只有屏東距離震央較遠，因此連一級震度標準都沒達到。

吳建文說，此次地震深度有112公里，算是相當深，不過隱沒帶型地震從深到淺都遠，也還算常見。這種深度深的隱沒帶型地震特性是餘震不多，未來三天仍可能有規模4的餘震發生，提醒民眾小心，但餘震應該不會持續太久或過於劇烈。

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