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為何今天凌晨地震警報逾十連發 鄭明典解惑

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天凌晨宜蘭外海規模6.1地震，國家級警報13連發。記者陳易辰／翻攝
今天凌晨宜蘭外海規模6.1地震，國家級警報13連發。記者陳易辰／翻攝

今天凌晨不少民眾被細胞廣播訊息的連續十多連發驚醒，有人抱怨擾民、訊息關不掉，但也有不少人打趣「終於不再是國家級邊緣人」，有收到警報，總比地震發生時醒不過來好。

至於為何今天凌晨的地震警報超過十多則，中央氣象局長鄭明典說，氣象局地震速報系統自動偵測到該起地震，經系統判斷達到地震預警門檻，即透由我國災防告警系統(Public Warning System, 簡稱 PWS)針對告警範圍縣市發送地震預警訊息，隨著愈來愈多即時地震站的觀測資料傳回氣象局，地震速報系統會持續解算地震震源資訊，當預估地震規模或預估震央位置有明顯改變時，會再發送更新地震預警訊息。

鄭明典說，本次地震事件，由於地處台灣東北較遠海域(經度超過 122.5 度)，且震源深度頗深(超過 110 公里)，對於地震速報系統而言相對受限並受到計算誤差影響，致自動解算多次更新預警訊息並透由PWS進行發送。為降低上述情事之發生機率，氣象局已立即對地震速報系統自動偵測模組進行優化改進，以避免單一地震事件發送多次地震預警訊息之情況再度發生，達到兼顧地震防災與利民之需求。

但為何災防告警的聲響如此驚人，臉書粉專「國家通訊傳播委員會」解惑，為了讓你難以忽略，爭取時間逃生，設計可是有科學根據。

「國家通訊傳播委員會」臉書粉專表示，災防告警聲響信號具有特殊音頻及間隔。由「853Hz」和「960Hz」合起來的正弦波聲音，會讓聽到的人很不舒服，因此應用在災害告警使用。告警訊息的特殊間隔則為2段聲響，每段間隔0.5秒。每段聲響為1次2秒聲響加2次1秒聲響，每次間隔0.5秒。

地震 氣象局 災防告警

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